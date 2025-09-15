Viareggio a valanga nel derby. Il Castelnuovo paga i troppi errori

castelnuovo

1

viareggio

5

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Pierallini, Quilici (25’st Rossi), T. Morelli, Cecilia, Leshi, Lunardi, Casci (36’st Gasperoni), Bartolomei (25’st Ramacciotti), Conde (39’ st Micchi), Nardi (8’st Barghini), El Hadoui. A disp.: Bigondi, Landi, Barbetti, Tocci. All.: Grassi.

VIAREGGIO: Nucci, Belluomini, Ivani (20’ st Bertelli), Lollo, D’Alessandro, Bertacca , Apolloni, Baroni (36’st Giannotti), Pegollo (25’st M. Morelli), Purro (20’ st I.Gabrielli), Galligani (28’st Maurelli). A disp.: Carpita, G. Gabrielli, Lippi, Giannecchini. All.: Vangioni.

Arbitro: Sara Foresi di Livorno (Valeri e Rontani di Firenze).

Reti: 22’pt D’Alessandro, 29’ pt El Hadoui, 39’pt Bertacca ; 6’st Baroni, 10’st Pegollo, 19’st Galligani.

Note: Espulso Pierallini all’8 st. Ammoniti Purro, Ivani.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Viareggio troppo forte per il Castelnuovo, anche se i gialloblù ci hanno messo del loro, con diversi errori difensivi, facilitando così gli avversari. I primi trenta minuti sono stati abbastanza equilibrati con il punteggio sull’1-1. Poi i versiliesi hanno cominciato a mettere una marcia in più e dall’8’ del secondo tempo con l’espulsione del portiere Pierallini per avere fermato il pallone fuori dalla sua area, il compito del Viareggio dell’ex gialloblù Walter Vangioni è stato ulteriormente facilitato. Da rimarcare che tra i locali mancavano capitan Cecchini, Andreotti e Fazzi. Nel Viareggio Videtta.

L’inizio della gara è stato leggermente a favore dei gialloblù ma il Viareggio non sta a guardare e all’8’ Morelli anticipa di un soffio Galligani. Al 10’ Apolloni dopo una bella triangolazione non riesce a dare il colpo di grazia. Al 20’ prodigio di Pierallini che anticipa in uscita Baroni. Al 22’ il vantaggio versiliese su azione di calcio d’angolo con D’Alessandro che di testa insacca, mentre la difesa sta a guardare. Al 23’ Pierallini mette in angolo un tiro di Pegollo. Poi due fiammate del Castelnuovo. Al 24’ Conde colpisce la traversa e sulla respinta El Hadoui mette fuori da pochi passi. Al 29’ il giocatore si riscatta con un gran tiro da fuori area che non lascia scampo a Nucci per l’1-1. Il Viareggio però colpisce di nuovo al 39’, sempre sul gioco aereo, dove i garfagnini sono in difficoltà. Prima D’Alessandro colpisce la traversa di testa e poi Bertacca insacca. Timida reazione dei locali con conclusioni di Morelli e Cecilia, ma al 45’ sono ancora i versiliesi ad andare vicini al gol.

Nella ripresa al 3’ bella azione di Bartolomei ma il tiro va fuori. Al 6’ ancora un patatrac difensivo e Baroni, lasciato solo porta il vantaggio sul 3-1. All’8 Pierallini cincischia a respingere di piede e Galligani arriva veloce e riesce a tirare. Il portiere è ancora fuori area mentre respinge con le mani e scatta la conseguente espulsione. Per fare entrare l’altro portiere Barghini, viene tolto Nardi. Al 10’ Pegollo scattato in contropiede fulmina Barghini appena entrato. Al 19’ é Galligani a completare il 5-1 con un rasoterra angolatissimo. Il Viareggio non vuole infierire ulteriormente e si limita a controllare il gioco lasciando così al Castelnuovo la possibilità di qualche conclusione, prima con Rossi, poi con Ramacciotti e Morelli su punizione, ma Nucci è attento.

Dino Magistrelli