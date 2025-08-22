Viareggio allo stadio dei Pini il 28 settembre?. Per la prima in casa di Coppa due alternative

La prima partita casalinga ufficiale del Viareggio allo stadio dei Pini potrebbe essere domenica 28 settembre, nella 3ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Questa ipotesi (per niente campata in aria... anzi) permetterebbe così al Comune di Viareggio di guadagnare ulteriore tempo nel proseguimento e avanzamento dei lavori d’intervento di ristrutturazione sull’impianto cittadino di cui è proprietario. Affinché ciò avvenga però è necessario che il Comitato Regionale Toscana quando farà i calendari (che saranno resi noti fra una settimana: nel dettaglio giovedì 28 agosto) preveda che nelle prime due giornate di campionato il Viareggio abbia una partita in trasferta ed il turno di riposo (o viceversa). Il turno di riposo è contemplato nel girone A essendo con numero di squadre dispari (17) per la presenza aggiunta in sovrannumero della Lucchese. Va da sé che in questo caso l’inaugurazione dello stadio dei Pini, che dopo vari slittamenti sembrava potesse essere sabato 6 settembre, verrebbe ulteriormente posticipata: le date a fine settembre potrebbero essere quelle di mercoledì 24 (se fatta infra-settimanale) o di sabato 27 (se nel weekend)?

L’attesa per la tifoseria (e non solo) di poter finalmente rivedere il Viareggio nella sua casa naturale di sempre cresce ogni giorno di più. Oramai si fa il conto alla rovescia. E domenica 28 settembre potrebbe essere il giorno “buono“. Qualora venisse confermata questa data il Viareggio tornerebbe così a giocare un match ufficiale nel proprio stadio a distanza di ben 2709 giorni dall’ultima volta... che fu contro il Seravezza (allora allenato proprio dall’attuale tecnico bianconero Walter Vangioni) nel lontano 29 aprile del 2018.

Non va poi dimenticato che nel weekend successivo (4-5 ottobre) lo stadio dei Pini non sarebbe a disposizione del Viareggio, in quanto per quella due giorni sono previsti i campionati italiani di atletica, categoria Cadetti.

Di certo le zebre non giocheranno ai Pini il ritorno del primo turno della fase regionale di Coppa Italia d’Eccellenza col Castelnuovo Garfagnana di domenica 7 settembre. Due le alternative (entrambe in sintetico) per questa gara: il Marco Polo Sports Center di Viareggio o il “Buon Riposo” di Seravezza (in tal caso, però, sarebbe necessario uno spostamento di data a sabato 6 o a mercoledì 10 settembre... considerato che domenica 7 il Seravezza sarà impegnato lì nel suo stadio a Pozzi contro il Grosseto nella 1ª giornata di campionato del girone E di Serie D).