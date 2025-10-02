Viareggio bello in coppa. Conquistati i quarti di finale

viareggio

2

massese

0

VIAREGGIO (4-3-3): Carpita 6,5; I. Gabrielli 6,5, Bertacca 7, Videtta 7,5, Bertelli 6,5; G. Gabrielli 7 (28’ st Maurelli s.v.), Lollo 6,5, Belluomini s.v. (20’ pt Ivani 7,5); Baroni 6,5 (47’ st Giannotti s.v.), Morelli 7 (33’ st Pegollo s.v.), Galligani 6,5 (43’ st Giannecchini s.v.). (A disp.: Nucci, Lippi, Romanelli, Barsotti). All. Landi 6,5.

MASSESE (4-2-3-1): Gatti 5,5; Maffei 6, Lasagna 5 (10’ st Favret 6), Lucaccini 6, Marchini 6; Caponi 6,5, Bertipagani 6; Centonze 5,5 (20’ st Grasselli 5,5), Baudi 5,5 (20’ st Marabese 5,5), Bacci 5,5 (10’ st Lucchesi 5,5); Buffa 5,5 (36’ st Mariani s.v.). (A disp.: Cozzolino, Bonni, Biagi, Vazio). All. Marselli 5,5.

Arbitro: Kercaj di Pistoia 5,5 (Santaera di Pisa 6 e Chernenkova di Piombino 6).

Reti: 6’ st Ivani, 25’ st Morelli.

Note: ammoniti Galligani (V), Lasagna, Caponi, Marchini, Lucaccini e Marselli (M); angoli 4-4; recupero 4’ pt e 5’ st.

VIAREGGIO – Passa il turno in Coppa il Viareggio che batte 2-0 la Massese, “vendica“ l’eliminazione di un anno fa e vola ai quarti di finale dove mercoledì 12 novembre troverà la Lucchese (che ieri sera ha battuto ai rigori il Fratres Perignano) in un derby sempre assai speciale.

In uno stadio dei Pini senza tifosi apuani (c’era il divieto di vendita dei biglietti al di fuori dei residenti nei soli Comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa) esce fuori un primo tempo equilibrato mentre nel secondo le zebre viareggine (ieri con la nuova terza maglia blu molto “marinaia“ e d’impatto visivo coi richiami bianchi) emergono per la loro maggior solidità difensiva e per il loro cinismo offensivo. Il risultato finale non fa una grinza.

Il Viareggio, privo dell’infortunato Purro (rischia diverse settimane di stop) e degli squalificati D’Alessandro e Apolloni (anche mister Vangioni era squalificato ed ha pilotato i suoi dalla gradinata, interdetta però al resto del pubblico), perde dopo nemmeno 20 minuti anche Cosimo Belluomini (per lui si teme un brutto stiramento) ed al suo posto entra il terzino Ivani che però viene adattato a mezz’ala con ottimi risultati. Sarà lui infatti a sbloccare il match ad inizio ripresa approfittando di un errato disimpegno arretrato di una Massese che torna in campo come confusa dopo l’intervallo. Poi raddoppierà a metà frazione Morelli con una zampata su assist del sempre ottimo Gianmarco Gabrielli. Per Morelli è un gol molto importante, quasi liberatorio, dopo una lunga astinenza. Poco prima ci era andato vicino sul servizio da sinistra di Galligani, che quando sgassa si conferma imprendibile per chiunque. Nel primo tempo Carpita aveva giusto dovuto parare in due tempi una punizione debole di Baudi e deviare bene in angolo un tentativo di Buffa. Gatti dall’altra parte invece aveva rischiato sul corner diretto di Galligani, con poi Bertacca che manda alto di testa da due passi. Delle zebre piace la voglia di non prender gol e sacrificarsi.

Sul mercato... occhio a Mapelli.

Simone Ferro