Viareggio, chi in panchina?. Savoldi, Venturi o Brando

In Serie D il Seravezza è a lavoro per dare al nuovo tecnico Masitto un bel primo blocco di conferme di giocatori protagonisti dell’appena conclusa stagione. Occhio però alle sirene che arrivano dalla costa romana: l’Ostia Mare Lido vuole il fortissimo centrocampista mancino Danilo Greco, che avrebbe anche già avuto un colloquio diretto con il presidente degli ostiensi Daniele De Rossi (ex bandiera della Roma e campione del mondo con l’Italia di Lippi nel 2006). Il Seravezza riuscirà a trattenerlo? Il Camaiore per adesso continua a lavorare sottotraccia: uno degli obiettivi rimane Camaiani, 2003 viareggino del Castelnuovo. Ma per l’attacco il bersaglio grosso resta Pegollo, su cui però c’è parecchia concorrenza (fra cui San Donato Tavarnelle, dove lo rivorrebbe ’Il Condor’ Vitaliano Bonuccelli che l’aveva già avuto al Real Forte Querceta). Viareggio invece è ancora in attesa di comunicare l’ufficialità dell’affare fatto col GhiviBorgo: poi ci sarà da annunciare il nuovo allenatore... che potrebbe essere uno fra Gianluca Savoldi (Primavera 2 del Renate), Simone Venturi (Tau) o Lucio Brando. Sembra invece ormai sfumata la pista Walter Vangioni... che potrebbe andare a guidare l’eventuale Lucchese che dovrebbe ripartire dall’Eccellenza (con Marco Remaschi del GhiviBorgo coinvolto nel nuovo progetto di rilancio rossonero?).

In Eccellenza intanto il Real Forte Querceta, che a sua volta deve ancora sciogliere il nodo del nuovo tecnico (Verdi? Cagnoni? Gatti? Marselli?), potrebbe puntare sul versiliese Maggi come suo nuovo numero 9 scommettendo sull’interessante mancino del Forte dei Marmi che così salirebbe dalla Promozione. A centrocampo resta vivo il sogno Cantatore (ex Fezzanese).

In Promozione la notizia bomba è che Giuseppe Della Bona non rimane sulla panchina del Pietrasanta, dove evidentemente è emersa una diversità di vedute e soprattutto di ambizioni in vista della prossima annata. Scatenato invece il Forte dei Marmi che perderà sì Maggi ma lo rimpiazzerà con un altro importante attaccante (da capire se Yuri Papi vuole più un centravanti vero o una “falso nueve“). Il colpaccio, dopo Barsottini tra i pali, potrebbe essere in difesa con un altro "top" del Camaiore come Zambarda (trattativa lunga però... perché c’è molta concorrenza sul mancino massese). Per ora “congelati“ Conti e Pasciuti dalla San Marco Avenza. Mentre è quasi fatta per l’ala Lorenzini della Massese al Forte.