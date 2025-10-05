Viareggio corre verso la vetta della classifica. E spera che il Real FQ fermi la Lucchese

Nella 4ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana (girone A) sono in casa in questa prima domenica di ottobre sia il Viareggio sia il Real Forte dei Marmi Querceta. Sul sintetico del Marco Polo Sports Center oggi alle 15 le zebre ospitano il San Giuliano degli ex Di Paola, Ferretti, Anzilotti e Sorbo (arbitra Niccolò Carnevali di Prato, assistito da Klevis Laci di Empoli e da Andrea Ballotti di Pistoia) mentre al “Necchi-Balloni“ i bianconerazzurri ricevono la Lucchese (dirige Giampiero Marongiu di Livorno, con guardalinee Giovanni De Fazio di Pisa ed Emanuele Junio Bagni di Prato).

Qui Viareggio. Dopo aver passato il turno in coppa eliminando mercoledì la Massese allo stadio dei Pini (successo 2-0 con reti di Ivani e Morelli nella ripresa) volando così ai quarti di finale dove il 12 novembre i bianconeri troveranno la Lucchese al Porta Elisa, adesso la testa delle zebre torna tutta sul campionato dove la sfida odierna col San Giuliano sarà insidiosissima come spiega l’allenatore Walter Vangioni: "Sarà una partita difficile, contro un avversario che è stato costruito per fare un campionato di vertice. Hanno cinque giocatori del Camaiore dello scorso anno più Di Paola e Ferretti che sono attaccanti esperti e di valore. Noi non avremo Purro e Belluomini... e siamo alla terza partita settimanale". "Dobbiamo mettere in campo molta voglia di vincere ma non dobbiamo avere l’assillo di sbloccare la partita perché penso che questa gara si potrebbe decidere anche con i cambi in corso – svela ’La Faina di Gallicano’ – per cui voglio tenere tutti sulla corda e la formazione la deciderò solo alle 13.30 di domani (oggi per chi legge, ndr)". Le assenze per infortunio di Belluomini e Purro comporteranno variazioni essendo due dei “titolari“.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci; 2 D’Alessandro (I. Gabrielli o Bertelli), 6 Bertacca, 5 Videtta, 3 Ivani; 7 G. Gabrielli, 4 Lollo (C), 8 Apolloni; 10 Baroni (2007), 9 Pegollo, 11 Galligani.

Qui Real FQ. Ancora senza Marinari in difesa, il jolly Fortunati a centrocampo e Lembo in attacco, l’imbattuto Forte Querceta trova la prima della classe Lucchese. Mister Matteo Verdi però ritrova Piccione in mediana: ed è ballottaggio aperto con Michelucci. Per il resto dovrebbe essere lo stesso undici dell’1-1 a Castelnuovo Garfagnana.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (2007), 6 Nicolini, 5 A. Ricci (C), 3 Mogavero; 7 Franzoni, 10 T. Borselli, 4 Michelucci (Piccione); 8 Campo, 9 Fantini, 11 Goh.