Viareggio Cup. Koulas Pounga va all’Atalanta

Il Torneo di Viareggio si conferma fucina di talenti. L’ultimo giocatore in ordine di tempo sbocciato lì e visto nella vetrina viareggina da un club sempre molto attento ai giovani come l’Atalanta è Digne Koulas Pounga, laureatosi "Golden Boy" della 74ª Viareggio Cup disputata con il Centre National Brazzaville. Il centrocampista congolese classe 2006 è stato ingaggiato dall’Atalanta, società che ci vede bene coi talenti. Digne Koulas Pounga è solo l’ennesimo talento sbocciato alla Coppa Carnevale e approdato in una delle società italiane tra le più importanti. "Il nostro torneo – sottolinea con orgoglio il presidente del Cgc Alessandro Palagi – si conferma una vetrina di pregio per tanti ragazzi che hanno l’opportunità di mettersi in mostra agli occhi del mondo".