Viareggio, devi muoverti. Forte e Capezzano avanti

Nel calciomercato di zona l’attesa più grande è sulle prime mosse del Viareggio, che ancora non ha ufficializzato la figura del nuovo allenatore. Il tecnico delle zebre in Eccellenza salvo clamorosi ribaltoni (... ma ormai non ci sarebbe da stupirci più di niente in questa pazza estate) sarà Walter Vangioni, con cui è già iniziata sottotraccia la costruzione della squadra. Ma si fa francamente fatica a capire il perché di tanto ritardo nell’annuncio, col rischio concreto di perdere altri giocatori non più “liberi“ sul mercato, come già accaduto mentre era in ballo la rallentante trattativa per la Serie D col GhiviBorgo che qualche giocatore per l’Eccellenza l’ha fatto ormai perdere ai bianconeri. L’idea di costruire un attacco importante con Pegollo e Galligani stuzzica non poco.

Intanto in Promozione il Forte dei Marmi continua ad essere la regina del mercato di giugno per ora in Versilia. Ufficiale l’accordo anche col difensore Zambarda dopo quello col portiere Barsottini: una coppia eccellente per la retroguardia degli squali, capaci di assicurarsi due dei pilastri del Camaiore promosso in Serie D. Al Forte sono inoltre arrivate anche le riconferme del difensore Vaira e del centrocampista Del Soldato che si aggiungono a quelle già note di Lossi, Tedeschi, Niccolò Papi, Seriani e Gentile. Il ds Panizzi e il tecnico Yuri Papi stanno andando forte dopo esser appena arrivati.

In Prima categoria il Capezzano Pianore, sempre più vicino ai super colpi viareggini Minichino e Brega, aggiunge altre tre riconferme: sono Lampitelli, Lorenzo Pacini e Steven Correia.