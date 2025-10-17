Viareggio e Forte Querceta. Ecco cosa va e cosa non va

I primi 6 turni di campionato se ne sono andati in Eccellenza (dove in vetta c’è lo Zenith Prato di bomber Del Pela: 3 gol di fila!) e dopo questo primo terzo di girone d’andata un “bilancino“ intanto già si può tracciare...ricordando però come Viareggio e Real Forte Querceta rispetto alla scorsa stagione hanno cambiato tantissimo (rosa e manico).

Qui Viareggio. Nei bianconeri di Walter Vangioni il reparto che convince di più al momento è la difesa... anche se in campionato la porta inviolata è stata tenuta solo una volta (nel 3-0 ai Pini col Belvedere) su cinque gare. In particolare ha fatto male (con 4 punti persi) prender gol nei minuti di recupero, venendo ripresi sull’1-1, nelle ultime due gare giocate. Tatticamente comunque il problema sembra stare nella mancanza di centrocampisti di ruolo. Tolto Lollo, che fa il play davanti alla difesa, c’è carenza di mezz’ali. Il ruolo lo potrebbero fare Cosimo Belluomini (impiegato però da terzino destro) e all’occorrenza D’Alessandro (che però ormai si sente un centrale di difesa). Apolloni in questo momento sembra imprescindibile per dare equilibrio. Mentre il 2007 Baroni e il pur forte Gianmarco Gabrielli paiono troppo adattati e sacrificati lì. Tutto da scoprire l’ultimo tesserato Tieu. Ma nello svilippo della fase offensiva ci vuole anche altro rispetto alla monotematica (e spesso forzata) ricerca di Galligani, che quando riesce nelle sue serpentine palla al piede in un attimo può cambiare il volto dei match, con gol e assist. Purro sull’altra fascia però sta mancando tantissimo a Vangioni.

Qui Real FQ. Nei bianconerazzurri di Matteo Verdi il reparto di difesa è partito benissimo (in particolare il portiere Pastine, il centrale Nicolini ed il terzino sinistro Mogavero). Il problema qui è tutto in attacco, dove la squadra difetta in concretezza. L’infortunio di Fantini (anche se non stava segnando) amplifica il problema. Urge andare sul mercato, per una punta da gol.

Simone Ferro