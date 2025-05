Viareggio e Ghiviborgo: Accordo Raggiunto per il Titolo in Serie D

Mentre il Viareggio stava perdendo le speranze di fare l’accordo con il Ghiviborgo per acquisire il titolo in serie "D", il precipitare degli sviluppi in casa rossonera ha ribaltato le sorti. Almeno così pare dalle ultime informazioni. Nel club della Media Valle si è atteso fino all’ultimo, anche per cortesia "istituzionale" verso l’azione del sindaco Pardini e della sua giunta, per un’eventuale opzione non di Lega "Pro" per tentare di salvare la Lucchese. Ma il protrarsi dei tempi ha fatto tornare in auge l’offerta del Viareggio che, secondo i bene informati, nelle ultime ore sarebbe stata accettata dal club "colchonero". Anche se, in giornata, era stata ventilata pure l’ipotesi neutra, cioè della continuazione in serie "D" con il nome Ghiviborgo dell’attuale dirigenza. Poi, però, sarebbe stata rivalutata e ritenuta più conveniente la pista dell’accordo con i bianconeri. Vedremo se sarà così come, ormai, pare. Per le zebre, comunque, al di là di come andrà questa vicenda, il trainer – salvo sorprese – sarà Walter Vangioni, guarda caso un ex Ghiviborgo.