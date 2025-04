Viareggio: in cerca del nuovo allenatore per il campionato d’Eccellenza 2025/2026

C’è fermento attorno al Viareggio circa la scelta del prossimo allenatore che guiderà la squadra nel campionato d’Eccellenza 2025/2026. "Avremo a breve una riunione coi vertici dirigenziali in cui stileremo il budget per affrontrare la prossima stagione – rivela l’amministratore delegato delle zebre Andrea Strambi – dopodiché decideremo l’allenatore". Gli fa eco, andando più nel dettaglio, il riconfermato direttore Alberto Reccolani: "Stiamo lavorando sul tecnico. Abbiamo quattro o cinque nomi. Con qualcuno ho già parlato. E qualcuno di questi ha subito palesato l’esigenza di allenarsi il pomeriggio alle 15 anziché la sera. Per la piazza di Viareggio ci vuole un profilo adatto, importante sì... ma anche giovane magari. La cosa non mi spaventa, anzi. Vogliamo scegliere bene però, la persona giusta. Ci siamo dati tempo entro metà maggio. Non vogliamo avere fretta. La squadra? Cambieremo tanto, soprattutto a livello mentale. Quest’annata ci ha fatto capire tante cose. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e non ripeteremo certi errori".

Intanto una bella soddisfazione arriva dal promettente classe 2009 viareggino Christian Lippi, difensore “fatto in casa“ che dopo la partecipazione alla Viareggio Cup e il debutto (da titolare) in prima squadra ora è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Under 16 a Calmasino (Verona).

Simone Ferro