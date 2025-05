Viareggio in Serie D: accordo raggiunto con Ghiviborgo per la stagione 2025/2026

Alla fine sarà Serie D per il Viareggio e i suoi tanti tifosi nella prossima stagione calcistica 2025/2026. L’ennesimo, clamoroso, colpo di scena nell’affaire col Ghiviborgo c’è stato come da noi già anticipato martedì sera. E mercoledì è stato trovato il definitivo accordo fra le parti che ora deve essere solo ratificato per dare l’ufficialità di una cosa che comunque è andata in porto (l’operazione si aggira su una cifra intorno ai 350mila euro).

Quando la trattativa per il “trasferimento del titolo sportivo” sembrava destinata a saltare, tanto che ormai i tifosi bianconeri si erano rassegnati all’idea di disputare nuovamente l’Eccellenza, ecco che nella convulsa giornata/serata di martedì si è consumato l’ennesimo ribaltone di una vicenda francamente trasformatasi anche un po’ in qualcosa di “stucchevole”. Nella giornata di mercoledì poi c’è stata l’accelerata decisiva con un altro vertice da parte del Viareggio per definire gli ultimi dettagli ed un ulteriore incontro con i dirigenti del GhiviBorgo. Si sono così rimessi a lavoro anche nella giornata di ieri legali, contabili e commercialisti per definire la parte burocratica dell’operazione. Sulla cui bontà, ormai, non ci sono più dubbi. L’ufficialità delle zebre in D dovrebbe arrivare a questo punto per la prima settimana di giugno, in modo da poter poi mettere la parola fine a questa lunga, complicata ed a tratti estenuante trattativa, che ha avuto nel suo percorso più di un colpo di scena (col coinvolgimento anche della Lucchese… e della politica).

Il GhiviBorgo di Marco Remaschi (che lunedì sera aveva lasciato il consiglio del club della Media Valle del Serchio un po’ contrariato) così dopo 10 anni ottimamente fatti in Serie D si fermerà con la propria attività. Si fonderà con la versiliese Sporting Marina (che era già in procinto di chiudere i battenti in Terza categoria) e poi cambierà nome, probabilmente in Viareggio Calcio MP, spostando la sede a Viareggio e il campo da gioco di casa allo stadio dei Pini e facendo la Serie D con la prima squadra e la Juniores Nazionale. Mentre l’attuale Viareggio Calcio Marco Polo Sports Center rimarrà come solo settore giovanile fungendo da sorta di Academy. Col piano poi fra due anni, nell’estate 2027, come consentito dagli attuali regolamenti di unire le due società in un unica realtà.

Simone Ferro