Viareggio-Lucchese: chi si prende il derby?. Alle 18 ai Pini le zebre aspettano le pantere

E venne il grande, attesissimo, giorno del super derby Viareggio-Lucchese. Non certo una partita come le altre, che che se ne dica. Sarà una gara da tripla.

L’orario. Si gioca oggi, con fischio d’inizio alle 18, allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio. La gara è valevole per la 6ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana (girone A)... ed è antipasto anche dello scontro diretto che poi si ripeterà nel quarto di finale di Coppa previsto per mercoledì 12 novembre al Porta Elisa di Lucca.

Il divieto. Purtroppo non potrà esserci la tifoseria ospite... così come poi quella viareggina domenica non potrà andare al seguito delle zebre nella prossima trasferta di campionato (altro big-match) con la Massese allo stadio degli Oliveti “Giampiero Vitali“. Alla sfida odierna Viareggio-Lucchese potranno assistere i soli residenti nei comuni di Viareggio, Massarosa, Camaiore.

I precedenti. Quello di questa sera sarà il derby numero 63 della storia fra zebre e pantere, di cui il 50° in campionato. Nei 62 precedenti il Viareggio è in vantaggio avendo vinto 23 volte (di cui 19 sui 49 confronti di solo campionato) contro i 20 successi della Lucchese (di cui 16 in campionato). L’ultimo precedente è di undici anni fa. E nelle ultime sette volte che si sono affrontate Viareggio e Lucchese hanno fatto sempre pareggi.

Le dichiarazioni del mister. Walter Vangioni, che è lucchese doc della Garfagnana (precisamente di Gallicano), è pronto a dar battaglia ai suoi “compaesani“ alla guida del Viareggio. "La partita è sicuramente dalle mille motivazioni – dice ’La Faina’ – cercheremo di fare il possibile per vincerla, ben consapevoli che giochiamo contro una delle squadre favorite per la vittoria finale. Da chiunque scenderà in campo esigo massima determinazione e voglia di arrivare primi sulla palla. Le maglie del Viareggio a fine gara dovranno essere bagnate zuppe di sudore".

Assenze e rientri. Sicuramente out il fantasista Purro, fermo minimo ancora 10/15 giorni. Rientra invece dal turno di squalifica il duttile Lorenzo Ion Gabrielli.

Il dubbio. Il difensore centrale Videtta, toccato duro da un avversario domenica a Sesto Fiorentino, resta in forte dubbio.

L’ultimo acquisto. Dopo un grandissimo (e complesso) lavoro da parte di tutta la società viareggina, ieri mattina è stato annunciato finalmente l’ingaggio di Kapieu Cedric Pascal Tieu, classe 2004 ivoriano che potrà essere impiegato da mezz’ala o da esterno d’attacco. Del ragazzo, che già dall’anno scorso si allena con le zebre, si dice un gran bene. Ora c’è molta attesa di vederlo all’opera sul campo.

La terna. Arbitrerà Guido Lachi di Siena, coadiuvato dai guardalinee Roberto Pappalardo di Empoli e Lorenzo Sordi di Firenze.

La probabile formazione. Sarà solito 4-3-3? 1 Nucci; 2 C. Belluomini, 5 D’Alessandro (Videtta), 6 Bertacca, 3 Ivani; 7 G. Gabrielli, 4 Lollo (C), 8 Apolloni; 10 Baroni (2007), 9 Pegollo, 11 Galligani.

Simone Ferro