Viareggio-Massese in Coppa. Oggi il big-match "ai Pini"

E (ri)venne il giorno di Viareggio-Massese, partita mai banale che torna anche quest’anno in Eccellenza pure negli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia. Nella passata stagione (era il 13 novembre 2024) si giocò a Seravezza e la Massese stravinse 3-0. Oggi (fischio d’inizio alle ore 17 allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“) le zebre viareggine vogliono vendicare sportivamente parlando quella brutta sconfitta. Al cammino di coppa ci tengono entrambe ma questo pomeriggio i due allenatori potrebbero comunque fare rotazioni anche profonde. Chiamarlo “turnover“ tuttavia sarebbe ingeneroso poiché sia il Viareggio sia la Massese hanno alternative più che valide in ogni zona del campo.

La terna designata per oggi è con il direttore di gara Gabriel Kercaj della sezione di Pistoia e gli assistenti di linea Lorenzo Santaera di Pisa ed Ilona Chernenkova di Piombino. "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che ha dichiarato apertamente di puntare a vincere il campionato" dice il tecnico delle zebre Walter Vangioni, che oggi sarà in tribuna poiché squalificato. Mancheranno per squalifica anche D’Alessandro ed Apolloni. Da valutare le condizioni di Purro, uscito un po’ acciaccat dal match di domenica.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Carpita (C); 2 Romanelli (2007), 5 D’Alessandro, 6 Bertacca, 3 Bertelli (Ivani); 7 G. Gabrielli, 4 Lollo (Giannotti, 2007), 8 Apolloni (C. Belluomini); 10 I. Gabrielli, 9 Morelli, 11 Galligani.