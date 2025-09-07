Viareggio prova il ribaltone. Real FQ a Massa dopo l’1-1

Return match del primo turno della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza oggi pomeriggio con il Viareggio impegnato in casa alle 16 contro il Castelnuovo sul sintetico del Marco Polo Sports Center nel tentativo di ribaltare la pesante sconfitta 4-1 dell’andata patita in Garfagnana (arbitrerà Carlo Bigongiari di Lucca, coadiuvato da Matteo Rocchi di Pontedera e da Mirko Mangini di Livorno) mentre il Real Forte Querceta sarà alle 17.30 in trasferta allo stadio “Vitali“ contro la Massese dopo l’1-1 di domenica scorsa (dirigerà Alessio Fatticcioni di Carrara, coi guardalinee pisani Fabio Marino e Giacomo Di Legge).

Qui Viareggio. "Arriviamo da un’altra settimana di lavoro intenso – sottolinea l’allenatore delle zebre Walter Vangioni, grande ex di turno – la squadra sta crescendo e mi aspetto una presentazione nettamente superiore a quella di domenica scorsa. Siamo tutti a disposizione e sceglierò i primi 11 solo a poche ore dalla gara perché voglio tenere tutti sulla corda. Affrontiamo una squadra che negli ultimi tre anni ha sempre raggiunto i playoff... e hanno fatto acquisti molto importanti. Credo che il Castelnuovo possa lottare insieme ad altre 6 o 7 squadre, fra cui noi, per la vittoria finale". Intanto ieri il club bianconero ha ufficializzato l’innesto del centrocampista classe 2007 Edoardo Giannotti, cresciuto nel settore giovanile della Lucchese e poi passato al Seravezza Pozzi. Probabile formazione (4-3-3): 1 Carpita (C); 2 Romanelli (2007), 5 Videtta (D’Alessandro), 6 Bertacca, 3 Ivani; 7 G. Gabrielli, 4 Lollo (Apolloni), 8 C. Belluomini; 10 Purro, 9 Pegollo (Morelli), 11 Galligani. All. Vangioni.

Qui Real FQ. "Rispetto alla domenica passata ci rientra Porcellini dalla squalifica mentre purtroppo restano indisponibili Marinari, Campo e Gazzoli – spiega mister Matteo Verdi – arriviamo a questa partita in salute. Abbiamo lavorato sodo in settimana. Di dubbi ancora ne ho per quanto riguarda il modo in cui scendere in campo a Massa... ma indicativamente credo di riproporre la stessa formazione di domenica scorsa con magari l’inserimento della quota 2007 a centrocampo, riportando Franzoni nel suo ruolo di esterno basso. La Massese? Me l’aspetto con tanta voglia di mettersi in mostra davanti al suo caldo tifo". Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Franzoni, 5 A. Ricci (C), 6 Nicolini, 3 Mogavero (Porcellini); 8 Piccione, 4 Borselli, 11 Battisti (2007); 7 Fortunati, 9 Fantini, 10 Lembo. All. Verdi.