Viareggio punta alla Serie D: fusione con GhiviBorgo in corso

Vuole "subito la Serie D" il Viareggio. E col GhiviBorgo (e non solo) è tutto fatto per ottenerla. Lo scoglio rimasto è quello burocratico, con il rinnovo degli organigrammi e l’invio delle carte a Roma (per la definizione completa del tutto si potrebbe arrivare pure fino a metà giugno). Legali e commercialisti delle società coinvolte sono a lavoro.

La via praticabile è quella da noi anticipata già da giorni su La Nazione: una società versiliese di Terza categoria in procinto di chiuder battente (lo Sporting Marina) andrebbe ad inglobare, con “fusione per incorporazione“, il GhiviBorgo; dopodiché verrebbe presa la categoria più alta (la Serie D in questo caso) e cambiato nome alla società in Viareggio, oltre che variata la sede del campo di gioco di casa (portandola allo stadio dei Pini di Viareggio), che farebbe solo prima squadra e la prevista Juniores nazionale (con nuovo allenatore Luigi Troiso che si porterebbe dietro un blocco di giocatori che erano con lui nella Juniores regionale del Pietrasanta?); l’attuale società Viareggio MPSC non sparirebbe bensì resterebbe in vita facendo soltanto settore giovanile... per poi entro due anni (nell’estate 2027) mettere insieme le due realtà in un unico soggetto sportivo.

Il posto che lascerebbe libero il Viareggio in Eccellenza però sembra ad oggi difficile che venga preso dal Pietrasanta tramite una “fusione“. Molto più probabile che si proceda col ripescaggio: per cui salirebbe la Larcianese, sconfitta nella finalissima del quadrangolare playoff di Promozione dal San Giuliano.

Intanto della questione ha parlato il direttore delle zebre Alberto Reccolani, intervenuto lunedì sera come ospite nella puntata del programma social/tv ’Palla al centro’. "L’obiettivo della società è la Serie D prima possibile...e se questo è un modo per andarci subito, ben venga – ha confermato Reccolani – è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Se si farà ora non dipende più da noi. In ogni caso siamo pronti sia col piano A per la Serie D sia col piano B qualora fosse invece ancora Eccellenza. Le strategie societarie non cambiano, ma le scelte su allenatore e giocatori quelle ovviamente sì".