Viareggio punta all'Eccellenza: mercato e allenatore al centro delle strategie

E adesso testa solo al mercato e al campo. Finita la “tiritera“ che ha fatto ballare fin troppo il Viareggio, per più di un mese, fra Serie D sperata ed Eccellenza ora concreta, la dirigenza bianconera non può davvero più permettersi di perdere altro tempo. L’epilogo col GhiviBorgo verrà poi spiegato in una opportuna conferenza stampa che la società viareggina sta organizzando (il passaggio iniziale del comunicato di domenica sera, seguito a quello imprevisto del GhiviBorgo già lascia intuire qualcosa... che poi andrà spiegato: "La società accoglie con stupore, purtroppo non meravigliandosi, il comunicato pubblicato dal GhiviBorgo").

Il fatto che il GhiviBorgo, nella persona del suo patron Marco Remaschi, abbia fatto la prima mossa cercando il Viareggio, nella persona del responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani, addirittura il 26 marzo... per poi arrivare ad un “nulla di fatto“ (dopo almeno quattro cambi di direzione: "sì", "no", poi di nuovo "sì", infine ancora "no") lascia francamente perplessi. Ma... tant’è. Adesso dunque occorre fare in fretta a mettere in moto la macchina focalizzata sull’Eccellenza, perché già diversi pezzi pregiati sul mercato si sono o accasati altrove o già in parola con altri club che si sono mossi per tempo. Vero è che di giocatori in giro ce ne sono un’infinità... e per tutti i gusti. Però ora è il momento di cominciare a stringere, anche perché parecchie delle potenziali "competitor" per la lotta al vertice del prossimo avvincentissimo campionato di Eccellenza sono già un pezzp avanti (su tutti il Follonica Gavorrano, che però ha concrete chance di esser ripescato in D). Il primo nodo da sciogliere per il Viareggio è l’allenatore. Con l’Eccellenza torna in auge il nome di Walter Vangioni... ma non è il solo candidato. Insieme a ’La Faina di Gallicano’ ci sarebbe un buon gruppetto di giocatori pronti ad arrivare... anche se qualcuno dei suoi prediletti del Castelnuovo Garfagnana ha ormai deciso di restare in giallobù. Un altro che piaceva ma pare destinato al Cenaia è il 2007 Arcidiacono del Forte, terzino assai interessante.

Il sogno per l’attacco, e sarebbe un grandissimo colpo di ritorno (... per altro graditissimo allo stesso Vangioni), resta Elia Galligani. E la cosa è fattibile: il numero 11 viareggino del Varignano ha lasciato il Siena e sarebbe tanto contento di tornare a casa. Ci vogliono i soldi. Ma se il Viareggio ne aveva pronti 320 o 350 di mila euro per prendersi la D bypassando il campo... beh adesso non ci saranno problemi nell’investirli sulla costruzione di una rosa che possa dare l’assalto vero alla prossima Eccellenza. E diverse pescate potrebbero arrivare dagli “uscenti“ da Camaiore come Borgia, Anzilotti, Granaiola e forse Chiaramonti. Restano vive davanti le piste Pegollo, Ciravegna e Camaiani.

Il primo riconfermato sarà il portiere Carpita. Bertelli e Belluomini potrebbero rimaner come pure Luca Remedi. Da valutare il destino di Ricci e Bertacca.

