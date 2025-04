Viareggio punta su Bonuccelli per la stagione Eccellenza 2025/26

Il sogno del Viareggio di avere ’Il Condor’ Vitaliano Bonuccelli come allenatore nella prossima stagione 2025/26 di Eccellenza è sempre realizzabile. La pista principale battuta dalle zebre non è tramontata, anzi. È percorribile... seppur impervia. Ora Bonuccelli è impegnato a ottenere la salvezza in Serie D col suo San Donato Tavarnelle: gli manca un soffio a una giornata dalla fine e domenica avrà la sfida decisiva. Coi gialloblù fiorentini ’Il Condor’ ha già l’intesa per la prossima annata. Ma il tecnico viareggino classe ’68 potrebbe cedere al pressante corteggiamento del “suo“ Viareggio, dove il direttore Alberto Reccolani (amico, ex compagno di squadra proprio quando militavano in bianconero e anche suo giocatore ai tempi della Fortis Juventus) lo aspetta a braccia aperte. Il club zebrato si è dato tempo (non a caso) sino a metà maggio per l’importantissima decisione sull’allenatore cui affidare la squadra che dovrà puntare a vincere l’Eccellenza senza se e senza ma. Bonuccelli sarebbe "il profilo ideale" per tanti motivi. Ma il Viareggio, dopo aver depennato dalla lista Pietro Cristiani (che ha scelto di rimanere al Camaiore, in D) si guarda intorno ed ha anche almeno un altro quartetto di nomi sul taccuino: con alcuni ha già parlato, con altri parlerà nelle prossime settimane. Il preferito, se non si riuscisse ad arrivare a Bonuccelli, resta Simone Settesoldi dello Zenith Prato. Ma occhio al profilo di Nico Lelli. Intanto sul fronte giocatori le zebre pensano a Zambarda, Granaiola, Cornacchia, Chiaramonti e Ciravegna.

Simone Ferro