Viareggio, sarà Eccellenza. La panchina a Vangioni?

Si concentra sull’Eccellenza ora il Viareggio che ormai ha capito che l’opzione Serie D tramite l’operazione col GhiviBorgo è sfumata. La società della Media Valle del Serchio è sempre più orientata verso il proseguimento dell’attività anche se c’è chi continua a ipotizzare un possibile accordo con la Lucchese per far ripartire la Pantera dalla D in caso di fallimento (sarebbe il 4° negli ultimi 17 anni!) che impedirebbe ai rossoneri la permanenza in Serie C. Le zebre non possono permettersi di “perdere altro tempo“ dietro a quella chimera della Serie D che andrà invece inseguita sul campo. E per farlo andrà costruita una squadra per vincere... anche se poi non sarà semplice data la potenziale concorrenza agguerrita che si prospetta. Ma il Viareggio, memore degli errori della passata stagione 2024/25, ha tutto per esser da primato: potenza economica, solidità societaria, idee e strutture (con la speranza di aver lo stadio dei Pini sin dal debutto nelle prime gare di settembre perché i lavori sono al momento in ritardo rispetto al cronoprogramma).

L’allenatore a cui si affideranno i bianconeri, dopo che sabato hanno incontrato Gianluca Savoldi (dalla Primavera 2 del Renate), salvo sorprese sarà Walter Vangioni... e con lui arriveranno subito alcuni suoi fedelissimi dal Castelnuovo (Casci ed El Hadoui?) e che aveva ai tempi del Seravezza (Granaiola, Bongiorni, Podestà e Pegollo?). Il sogno poi resta Elia Galligani.

S.F.