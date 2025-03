Viareggio-Sporting Cecina 1-1. Ora la società bianconera si butta sul mercato per la rivoluzione in vista della prossima stagione. Le zebre si salvano, rimontando con Bertacca

Viareggio

1

sporting cecina

1

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; Frroku, T. Ricci, Bertacca, Bertelli (33’ st Sapienza); C. Belluomini (26’ st Baracchini), Ferrarese (1’ st Bianchi), L. Remedi; Bibaj; Morelli, Goh (24’ st Ortolini). (A disposizione: Manfredi, Morandini, Lippi, Nannetti, T. Belluomini). All. Luca Bonini.

SPORTING CECINA (4-3-2-1): Cappellini; Moroni (19’ pt Milano), Startari (17’ st Lorenzini), Cionini, Fiorini; Diagne, Ghilli (25’ st Giovannucci), Brizzi; Olivotto, Lika (25’ st El Falahi); Skerma (40’ st Fofana). (A disposizione: Gliatta, Pozzobon, Foti, Di Tanto). All. Franco Brunetti (squalificato Sebastiano Miano).

Arbitro: Alessandro Casale di Siena (assistenti Alessandro Rastrelli di Firenze e Samuele Michele Scellato di Prato).

Reti: 24’ pt Olivotto (SC); 35’ st Bertacca (V).

Note: ammoniti Cionini (SC), Ferrarese (V), Bertacca (V) e Lika (SC); angoli 6-1 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 4’ st.

VIAREGGIO – Nell’ultima partita al Marco Polo Sports Center il Viareggio (che dalla prossima stagione tornerà finalmente allo stadio dei Pini) pareggia 1-1 in rimonta contro lo Sporting Cecina. Ospiti avanti con Olivotto su assist di Ghilli al 24’, zebre che replicano all’80’ col colpo di testa di Bertacca su cross del 2005 Frroku. I bianconeri hanno colpito anche due traverse, con Morelli e con il subentrato Sapienza. Con questo punto la formazione di Bonini è ora aritmeticamente salva, con una giornata d’anticipo. E adesso può a tutti gli effetti partire la programmazione per la prossima stagione, in cui la società viareggina vuole puntare a vincere e per questo sta insistendo forte nel corteggiamento ai pezzi pregiati del Camaiore che ha vinto questa Eccellenza: da Cristiani in panchina (’Il Condor’ Bonuccelli rimarrà al San Donato Tavarnelle in Serie D) a Chiaramonti davanti oltre a Zambarda e Cornacchia. Tutti obiettivi non certo facili da raggiungere ma il Viareggio si sta muovendo per tempo... e, soprattutto in attaco, farà la rivoluzione: un altro obiettivo che torna di moda sul mercato per le zebre è Pegollo così come Galligani. Mentre in difesa altro nome caldo è quello di Maffei (2003 del Seravezza che è in prestito al San Donato).