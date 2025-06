Viareggio supera Roma ai rigori: Tulio e Bruno Xavier protagonisti

ROMA 10 VIAREGGIO 12 d.c.r. (8-8 d.t.s. e 7-7 d.t.r.)

ROMA: Samà, Mariani, Artur, Tulio, Musilli, Saba, Ortolini, Giordani, Cola, El Hammamia, Loru. All. Braga.

VIAREGGIO: Carpita, Bruno Xavier, Jordan, Genovali, Eudin, Remedi, Rombi, Santini, Sassari, Belluomini, Moretti, Gean Pietro. All. Corosiniti.

Arbitri: Fagnani di Termoli e Sacchi di Lecco.

Reti: 3’ pt Bruno Xavier (V), 8’ Artur (R), 12’ Carpita (V); 5’ st Tulio (R), 9’ Tulio (R), 10’ Ortolini (R), 12’ Eudin (V); 2’ tt Tulio (R), 7’ Genovali (V), 11’ Jordan (V), 11’ Eudin (V), 11’ Tulio (R), 12’ Bruno Xavier (V), 12’ Tulio (R); 2’ et Bruno Xavier (V), 2’ Tulio (R).

Sequenza rigori: Genovali (V) gol, Tulio (R) gol, Bruno Xavier (V) gol, Ortolini (R) gol, Remedi (V) gol, Artur (R) palo, Eudin (V) parato, El Hammamia (R) fuori, Santini (V) gol.

Note: ammoniti Genovali (V), Giordani (R), Algarvio (R) e Musilli (R).

VIAREGGIO – Servono i rigori alla Farmaè Viareggio per piegare la Roma (12-10, 8-8 dopo il supplementare) al termine di una partita dall’andamento imprevedibile. I bianconeri, sotto per lunghi frangenti, nel finale di terzo tempo e all’extra-time si portano complessivamente in vantaggio per ben tre volte, venendo però subito raggiunti. Il successo dal dischetto vale tuttavia un punto, utile per sbloccarsi in classifica e riscattare il k.o. con il Napoli. Oggi alle 17.15 la Vbs se la vedrà con il Pisa, mentre domani 14 è previsto il match con la Sambenedettese.

Corosiniti ha schierato inizialmente Carpita, Bruno Xavier, Jordan, Genovali e Matteo Santini per un match ricco di emozioni che conclude i tempi regolamentari sul 7-7. Si va all’extra-time, nel quale i viareggini rimettono per l’ennesima volta la freccia, con Bruno Xavier che di testa anticipa Tulio e sigla la sua tripletta. Tutto inutile, perché la Roma li riagguantano ancora, trascinati da un fenomenale Tulio, che porta addirittura a 6 il personale totale di reti. Per decretare la vincitrice si rendono pertanto necessari i rigori: gli errori di Artur e El Hammamami costano caro alla Roma, quello di Eudin è ininfluente per la Vbs. Ci pensa Matteo Santini a siglare il penalty della vittoria.