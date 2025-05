Viareggio verso la Serie D: trattativa avanzata per il titolo del GhiviBorgo

Viareggio subito in Serie D? La strada ora pare in discesa per poter condurre in porto un affare che avrebbe del clamoroso. Da una parte infatti c’è un GhiviBorgo (società modello per la gestione virtuosa in questi dieci anni di fila in Serie D) che sembra sempre più vicina al convincersi di vendere il proprio titolo sportivo... ma non è detto che poi non ci sia un ripensamento proprio sul più bello, all’ultima curva. Dall’altra c’è un Viareggio che non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione. L’offerta da parte della società bianconera è stata fatta... ma le parti sembravano in un primo momento molto distanti (si parlava di una richiesta del GhivIborgo di 600mila euro e di un’offerta del Viareggio di 200mila). Poi però la trattativa è proseguita, arrivando ad una fase avanzata ieri (in quella che fra l’altro era ancora una domenica di calcio giocato per il club del patron Marco Remaschi) con le zebre che avrebbero rilanciato fino ad arrivare ad una cifra attorno ai 350/370mila euro, tale da “ingolosire“ il GhiviBorgo che adesso ci sta seriamente pensando.

Nulla di fatto, ancora, ma questi giorni saranno quelli decisivi per capire la fattibilità della cosa. Stamani il Viareggio avrà una riunione interna dove dovrà decidere come procedere. Sulla sponda della Media Valle del Serchio il consiglio direttivo a sua volta dovrà prendere una decisione che sicuramente non è “a cuor leggero“, dati gli investimenti fatti in questi 13 anni dalla fondazione datata 2012.

La forza economica del gruppo dirigente viareggino è ben nota, avendo al comando famiglie importanti come quella Lippi, Del Pistoia e Marcucci... senza dimenticare il gruppo Nesti.

La voglia di salire di colpo, anche se non per meriti sportivi conquistati sul campo, in una categoria come la Serie D è tanta in casa viareggina con l’entusiasmo del nuovo stadio dei Pini pronto e anche con l’intenzione di essere maggiormente attrattivi agli occhi di coloro che le zebre stanno e andranno a ricercare (direttori, tecnici, giocatori).

Intanto ieri mattina al Marco Polo Sports Center c’è stato un incontro fra l’a.d. Andrea Strambi ed il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani con l’allenatore Walter Vangioni. Ma ora l’attenzione si è tutta spostata su quale campionato farà il Viareggio nella prossima stagione.

Qualora dovesse davvero rilevare il titolo del GhiviBorgo... quello in Eccellenza delle zebre potrebbe “far gola“ alla Lunigiana Pontremolese.

