Vice allenatode dell’Under 16 ferrarese. Molinari, vincere e dire addio. Il finalese campione con la Spal

Ha vinto lo scudetto ma non potrà proseguire il lavoro nella stessa società. È lo strano destino di Luca Molinari, allenatore in seconda dell’Under 16 della Spal fresca di titolo tricolore di categoria, ultima perla stagionale prima che la mancanta iscrizione in Lega Pro spazzasse via la società biancazzurra. Classe 1987, Molinari, nato a Bondeno, appena oltre confine, è finalese doc (è di Massa) e nella nostra provincia ha speso gran parte della sua carriera in panchina, allo Junior Finale (vittoria della Terza), poi per 5 memorabili stagioni alla Quarantolese (vittoria della Prima e 3 di Promozione), quindi a San Felice e di nuovo a Finale, prima di accettare l’estate scorsa la chiamata della Spal nello staff di Eros Schiavon, dove team manager è un altro modenese, Samuele Gallini, a lungo alla Massese.

Per la Spal è stata una stagione eccezionale, col primo posto in regular season a +6 sul Padova, il successo nei quarti sul Perugia (4-1 al ritorno dopo aver perso 2-1 in Umbria), il doppio 2-0 in semifinale all’Ascoli e il trionfo nella finale di Viterbo ai rigori (1-1 al 120’) sul Padova. "È stata una cavalcata memorabile – racconta Molinari – con un gruppo di lavoro unico, grazie alla grande disponibilità di mister Schiavon. La rosa era già forte, anche se l’anno prima non aveva raggiunto i playoff. Sono stati aggiunti 5 ragazzi dai dilettanti ed è nato un mix che ci ha portato fin qui. Poter giocare i quarti col Perugia allo stadio ’Mazza’ è stata un’emozione unica e penso che anche grazie a questo siamo riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata. La mancata iscrizione del club è stata un fulmine a ciel sereno, lo abbiamo saputo 2 giorni prima del ritorno della semifinale. Ci siamo allenati con un nodo in gola, perché molti ragazzi sapevano già che non sarebbero più potuti rimanere. Ma per fortuna in campo il contraccolpo non c’è stato. Il mio futuro? A fine giugno scade il contratto, vediamo cosa accadrà".

d.s.