Victor per la continuità. Lo United vuole stupire

Bussa alla porta del Progresso terz’ultimo della classe oggi il Victor San Marino. Un match da non sottovalutare per continuare a cavalcare quell’onda che nel giro di poche settimane ha portato la squadra di mister Cassani ai piani alti della classifica. Piani che vuole invece scalare, nel girone B, lo United Riccione al quale non è riuscita di certo una partenza forte. I biancazzurri oggi tornano sul campo di via Arezzo (al ’Nicoletti’, a differenza di quanto previsto, non si sono ancora conclusi i lavori di restyling) per affrontare il Chieti secondo della classe. Una vera prova di maturità per la squadra di mister Riolfo che sin qui, rispetto agli abruzzesi, di punti ne ha raccolti sei in meno. Non un’enormità.

Serie D. (11ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Sangiuliano City, Borgo San Donnino-Fanfulla, Certaldo-Lentigione, Forlì-Corticella, Imolese-Sant’Angelo, Mezzolara-Carpi, Progresso-Victor San Marino, Sammaurese-Ravenna. Rinviata: Prato-Pistoiese.

Classifica: Ravenna, Imolese 21; Victor San Marino 20; Forlì, Fanfulla 18; Lentigione, Corticella, Pistoiese, Carpi, Sammaurese 15; Prato, Aglianese 12; Sangiuliano City 11; Mezzolara, Sant’Angelo 10; Progresso 9; Borgo San Donnino 8; Certaldo 6.

Girone F: Alma Juve Fano-Vigor Senigallia, Avezzano-Atletico Ascoli, Fossombrone-L’Aquila, Sambenedettese-Matese, Notaresco-Termoli, Sora-Roma City, Tivoli-Real Monterotondo Scalo, United Riccione-Chieti, Vastogirardi-Campobasso.

Classifica: Sambenedettese 22; Campobasso, Chieti 19; Avezzano 18; L’Aquila, Fossombrone, Vigor Senigallia 17; San Nicolò Notaresco 16; Roma City 14; United Riccione 13; Sora 12; Atletico Ascoli 11; Alma Juve Fano, Matese, Vastogirardi 10; Tivoli 9; Real Monterotondo Scalo, Termoli 7.