Vigor acciuffata all’ultimo respiro. Col Giulianova un pari che sa di beffa

VIGOR 1 GIULIANOVA 1

VIGOR (4-4-3): Novelli 6, De Marco 6, Tomba 6,5, Urso 7 (42’st Magi Galluzzi E. 6), Shkambaj 6, Gasparroni 6,5 (30’st Beu 6), Subissati 6,5 (34’st Tonelli), Gambini 6,5, Pandolfi 8, Alonzi 6 (26’st Pesaresi 6,5), Balleello 6. All. Magi.

GIULIANOVA (3-4-3): Iovino 6, Esposito 7,5, Pertosa 6, Morri 6, Bolondi 6, Cortijo 6 (22’st Gjonaj 6), Scimia 6 (44’st Giglio s.v.), Vuillermoz 6,5 (36’st Pesoli 7,5), De Silvestro 6, Martiniello 5,5 (22’st Gallo 6), Carbonelli 6 (44’st Vitale). All. Cappellacci.

Arbitro: Nicolai di Pistoia.

Reti: 40’st Pandolfi (V), 51’st Pesoli (G).

Note: ammoniti Martiniello (G), Magi (V), Gasparroni (V), Pesaresi (V), Gambini (V) Spett. 1800 circa.

In molti, all’inizio, ci avrebbero messo la firma vista la mole di infortuni. Eppure essere raggiunti all’ultimo secondo brucia. Il Giulianova acciuffa la Vigor a 10 secondi dalla fine grazie a un tiro di Pesoli. I rossoblù masticano amaro, ma la squadra di Magi ha un’anima, ha stretto i denti ed alla fine ha offerto uno spettacolo di altissimo livello.

La cronaca: la Vigor, più incerottata che mai con ben 5 assenti, parte con piglio e al primo affondo, sugli sviluppi di un corner, chiama subito Iovino a una decisa uscita in area piccola per smanacciare il pallone. Fraseggi corti e una buona intensità, ma poche occasioni nitide nella prima frazione. Tutto un altro film nella ripresa: alla punizione di De Silvestro, poco alta sopra il montante, risponde la Vigor con un colpo di testa di Urso, su corner di Pandolfi, clamorosamente salvato sulla linea di porta dal capitano giuliese Esposito che sventa l’occasione più ghiotta della gara. Di emozioni invece la partita ne regalerà tante altre: Scimia si avventa sul secondo palo su cross di Vuillermoz, ma il piattone dell’ex Samb si stampa sul palo esterno alla sinistra di Novelli. Prima vera leggerezza della retroguardia senigalliese, intanto il caldo si fa sentire e in alcune situazioni entrambe le squadre mancano di lucidità. Continua a perdere colpi la Vigor: ancora Scimia, ancora a un passo dal vantaggio, ma il suo tiro esce di un nulla, stavolta alla destra di Novelli. Due minuti dopo Pertosa sbaglia di testa a tu per tu con il portiere rossoblù, è una Vigor in totale ed evidente affanno e mister Magi è costretto a rischiare la carta Tonelli, di certo non in forma smagliante a causa di problemi muscolari non pienamente risolti. Nei minuti finali il match diventa incandescente: su corner di Tonelli Pesaresi centra di testa la traversa, una manciata di minuti più tardi la Vigor trova il guizzo vincente sugli sviluppi dell’undicesimo corner della gara: Pandolfi gira in porta il pallone da posizione defilata, sulla linea di porta i centrali del Giulianova provano a deviarlo, ma la sfera oltrepassa la linea di fondo. Vigor in vantaggio, eppure non è finita: a tempo scaduto il pallone finisce sui piedi di Pesoli che lascia partire un tiro potente e preciso che si stampa sotto il sette. È l’epilogo peggiore per la Vigor, ma tutto sommato quello più giusto.