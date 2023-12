Vigor all’inferno, ma poi rimonta l’Avezzano. Sotto di 2 reti reagisce: Sheffer ancora in gol

VIGOR

2

AVEZZANO

2

VIGOR (4-3-3): Roberto 6, Sheffer 6,5, Mori 6 (30’st Vrioni 6), Marini 6, Gambini 6, Magi Galluzzi 6, Kerjota 6,5 (48’st Zammarchi s.v.), Mancini 6 (16’st Broso 6), Pesaresi 6,5 (40’st Pesaresi A. s.v.), Baldini 6,5, Balleello 6 (16’st Beu 6). All. Clementi.

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 5,5, De Lorenzo 6 (34’st Golia 6), Ferrani 6, Angelilli 6 (24’st Cattaneo 6), Roberti 6,5 (41’st Ortolini s.v.), Senesi 7 (16’st De Silvestro 6), Onazi 6,5 (27’st Costa Ferreira 6), Verna 7, Marzuillo 6, Filippini 6,5, Pietrangeli 6. All. Ferazzoli.

Arbitro: Selvatici di Rovigo.

Reti: 16’ pt Roberti (A), 47’pt Verna (A), 19’st Pesaresi (V), 33’st Sheffer (V).

Note: spettatori 900 circa Ammoniti: Onazi (A), Filippini (A), Marini (V), Pesaresi (V).

La Vigor Senigallia sprofonda e risorge con tanto coraggio e determinazione. Sotto di due gol a fine primo tempo contro l’Avezzano, la compagine di Clementi trova la forza di reagire, strappando così un punto da non disprezzare. Ancora troppe ingenuità, ma recuperare uno svantaggio contro una formazione solida come quella marsicana non è da tutti e questo è un ottimo punto di partenza.

La cronaca: al quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio, sugli sviluppi di un corner, Roberti salta più in alto di tutti e non lascia scampo al portiere vigorino. I padroni di casa non si perdono d’animo, macinano gioco, ma le conclusioni in porta scarseggiano. Serve uno spunto individuale di Kerjota per impegnare seriamente Cultraro, bravo a deviare sopra la traversa il tiro da posizione defilata. Sul finale di tempo Pesaresi sbaglia clamorosamente a due passi dalla porta e come spesso accade nel calcio si materializza la temutissima regola del gol sbagliato, gol subito. I marsicani ripartono in contropiede, cross dalla sinistra per Verna che in mezzo all’area non può sbagliare. Nel momento migliore della Vigor, l’Avezzano colpisce con cinismo ed il rientro negli spogliatoi è dolorosissimo per i locali.

Nella ripresa la Vigor prova a lasciare alle spalle la delusione, tuttavia in fase offensiva manca ancora qualcosa. Alcuni errori di troppo sembrano condizionare definitivamente la prestazione dei ragazzi di Clementi, eppure ai rossoblu la caparbietà non manca ed a metà ripresa arriva il gol. Un pallone scodellato in area viene deviato dalla schiena di Beu, Pesaresi si ritrova a due passi da Cultraro ed accorcia le distanze con un tiro potente e preciso. È una gara equilibrata, ma ricca di fiammate e su una di queste il giovane difensore goleador Sheffer trova lo spazio per firmare il rocambolesco pareggio. Punizione ben calibrata di Kerjota, altrettanto pregevole l’inserimento dell’ex Osimana che sotto porta non sbaglia ed anticipa un non perfetto Cultraro. Nel finale saltano tutti gli schemi, la Vigor continua a pressare nella speranza di fare il colpo grosso, l’Avezzano invece controlla il pallone senza strafare, limita i danni e contiene le imprevedibili sfuriate dei senigalliesi. Finisce in parità una sfida avvincente e apertissima, alla fine però, il risultato è più che giusto.