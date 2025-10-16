Vigor, altra tegola. Pesaresi deve fermarsi. Il capitano rimane ai box

I banchi di prova non finiscono mai, neppure nello sport, neppure per la Vigor.

Le ultime due settimane hanno portato maggior continuità di risultati: una vittoria e un pareggio, eppure c’è insoddisfazione tra i tifosi rossoblu.

Il gioco non convince: ecco allora che la prossima trasferta di San Mauro Pascoli diventa l’occasione perfetta per rilanciarsi, spazzare via le critiche e trovare stabilità.

L’Inter Sammaurese sta vivendo una fase ben più delicata di quella dei vigorini. Pochi gol, pochi punti e il rischio di rimanere a lungo nei bassifondi della graduatoria. La società romagnola non segna dalla terza giornata di campionato, nonostante la presenza di un bomber del calibro di Casolla.

L’ ultima sconfitta dei giallorossi è stata particolarmente pesante: il sonoro 4-0 rimediato a Sora è costato infatti la panchina all’ex capitano del Torino Antonino Asta.

Una scelta sofferta, ma a quanto pare inevitabile. Le vicissitudini dell’Inter Sammaurese potrebbero intaccare anche il cammino dei vigorini, che domenica andranno ad affrontare una squadra in cerca di riscossa e reduce da una settimana piuttosto pesante a livello emotivo.

Intanto i rossoblu procedono nella preparazione, concentrati e decisi a cambiare qualcosa in un sistema di gioco che non sta portando i frutti sperati. Sarà l’ultima giornata di squalifica per Beppe Magi, lo stesso dicasi per capitan Pesaresi. Ma alla lista degli squalificati si è aggiunto Tomba, espulso nel finale di gara contro il Notaresco. Al suo posto ci sarà Magi Galluzzi, e, a proposito di veterani, qualche problema fisico lo ha riscontrato Denis Pesaresi, che potrebbe forzatamente allungare il suo periodo di stop, anche dopo aver scontato la squalifica.

"Nessuno ha accusato noie muscolari nel corso della settimana – spiega il direttore sportivo Moroni –. Purtroppo però Denis Pesaresi ha un problema a un occhio. Lo abbiamo portato dall’oculista e potrebbe doversi fermare una settimana".

Poco male per questa giornata, essendo il capitano squalificato, ma un’ulteriore sosta ai box potrebbe compromettere il suo impiego nelle gare successive.

Al di là di qualche intoppo, la squadra rossoblu non si perde d’animo: ieri mattina ha lavorato in palestra, poi pomeriggio libero per rifiatare un po’.

Arrivano anche importanti informazioni sui biglietti: i tagliandi non sono acquistabili in prevendita, ma esclusivamente al botteghino dello stadio, domenica, al prezzo di 10 euro.

Nicolò Scocchera