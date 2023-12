Vigor, ecco punti preziosi: "Due partite impegnative"

di Nicolò Scocchera

La Vigor vuol chiudere in bellezza il 2023, davanti al proprio pubblico, nel suo stadio. Per battere la resistenza del Riccione però servirà un attacco cinico e ispirato. Kerjota e Pesaresi sono le certezze, Broso è sulla via del recupero, Vrioni si è sbloccato a Vastogirardi, il quadro per mister Clementi è confortante, ma c’è un altro giocatore che ormai può essere considerato un attaccante: Mateo Scheffer. Esterno di centrocampo, all’occorrenza terzino, e una confidenza con il gol da centravanti navigato. Il bomber che non ti aspetti, dedito al lavoro e motivato a crescere sempre di più. Il popolo vigorino sta imparando a conoscere Sheffer dopo averlo osannato per i suoi gol. Sono già sei le reti segnate dall’esterno italo argentino, una cifra sorprendente che ad oggi gli permette di essere il miglior realizzatore della Vigor e di occupare le zone nobili della classifica marcatori del girone F, in compagnia di attaccanti del calibro di Fall e Roberti.

"Sono molto felice di quanto fatto finora – dice Scheffer –. Sono cresciuto tanto e voglio continuare su questa strada. I gol sono una piacevole conseguenza dell’impegno profuso sin qui ed il frutto della sintonia con i miei compagni. Naturalmente la priorità assoluta è la squadra, ora ci aspettano due partite davvero impegnative, ma possiamo strappare punti preziosi. Dipende da noi, credo però che le ultime prestazioni sfoderate siano molto incoraggianti. Sono fiducioso, possiamo chiudere l’anno in bellezza".

Nei prossimi mesi mister Aldo Clementi cercherà di colmare le lacune difensive di Scheffer, ad oggi unico neo di una stagione da incorniciare. In vista della prossima sfida di campionato il tecnico ritrova Pesaresi, che ha scontato la squalifica, e Serfilippi ormai pronto dopo il problema alla spalla. Qualche linea di febbre invece per Baldini e Bartolini che dovrebbero comunque recuperare in tempo.

Per quanto concerne l’accesso allo stadio invece, il servizio di prevendita scatterà stamattina e terminerà domenica alle 11. Il settore Gradinata, solitamente riservato agli ospiti, resterà chiuso. I tifosi in arrivo da Riccione si potranno accomodare in Tribuna Laterale. I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente al botteghino del "Bianchelli".

Per quanto riguarda il mercato, le voci sul possibile approdo di Sarti a Castelfidardo sono sempre più insistenti, ciò significa che la Vigor avrebbe trovato il portiere sostituto.