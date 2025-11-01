Vigor nel nido de L’Aquila:: "Neutralizzare Buchel"

Se la Vigor ha fatto dei reali passi in avanti sul piano del gioco, dovrà dimostrarlo sul campo. Ma al ’Gran Sasso d’Italia’ non sarà facile, visto che i rossoblu dovranno sfidare L’Aquila. Una big, al momento delusa, ma pur sempre una squadra dal valore indiscutibile.

Oltre al nuovo mister, il marchigiano Michele Fucili, gli abruzzesi possono contare su una rosa completa e talentuosa. Marcel Buchel è sicuramente uno dei volti più conosciuti. Con una carriera nel professionismo tra Bologna, Hellas Verona, Empoli, Ascoli, Juve Stabia e tante altre, oltre a una notevole esperienza internazionale con la maglia del Liechtenstein, è sicuramente uno dei giocatori più carismatici del girone. Non da meno l’attacco, con l’argentino Banegas, l’ex Trapani Sparacello e Di Renzo, quest’ultimo capocannoniere del girone F un paio di stagioni fa con il Roma City, prima di approdare a Ravenna, dove ha fatto altrettanto bene.

È una sfida proibitiva per la Vigor, ma la squadra di Magi non può tirarsi indietro. Anche fuori dal rettangolo verde, il mondo rossoblu è in fermento: soprattutto in ambito formativo. Sono in programma un paio di incontri: il primo appuntamento è in programma lunedì prossimo alle ore 20.45 nella Sala Congressi dell’Hotel Ritz. Il tema della serata sarà "Il regolamento di gioco nelle specifiche categorie", il relatore sarà Andrea Liso, arbitro effettivo della sezione AIA di Ancona. Il secondo incontro si terrà, alla stessa ora, nello stesso hotel, martedì 11 novembre. Si parlerà di "Prevenzione, stile di vita e sana alimentazione", con la partecipazione del dottor Riccardo Pandolfi, biologo nutrizionista nonché centrocampista vigorino. Entrambi gli eventi sono gratuiti, aperti a tecnici, dirigenti, genitori e atleti, oltre che a tutte le società del territorio.

Il mondo vigorino è più attivo che mai, ma nel corso del weekend si penserà solo a L’Aquila e al campionato.

