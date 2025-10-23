Vigor, nessun tabù sul Bianchelli: "Già reagito alle tante sfortune"

Concentrarsi sul presente, senza rimanere imbrigliati nei retaggi del passato. Jacopo Colombo, direttore generale della Vigor, cambia punto di vista. Ed è una prospettiva interessante, sicuramente utile alla squadra per superare alcune difficoltà.

"Non cerco alibi o scuse, ma questo discorso del tabù-Bianchelli proprio non lo condivido – spiega il dirigente lombardo –. La Vigor scesa in campo a San Mauro Pascoli aveva un solo protagonista della passata stagione: Magi Galluzzi. Escluso Alonzi perché lo scorso anno ha avuto problemi fisici e ha giocato poco. Quindi, che una squadra completamente nuova debba vivere la settimana con questo peso non lo trovo giusto. La Vigor non vince da febbraio? In realtà questa squadra non vince da qualche giornata. È un punto di vista ben diverso".

Colombo, alcune settimane fa, alla vigilia della gara di Fossombrone, non aveva nascosto che si sarebbe aspettato una reazione da parte della Vigor. Così è stato. e oggi, con altrettanta schiettezza, loda il gruppo. "Sapevo che la squadra avrebbe reagito dopo tre ko di fila. Detto ciò, ricordo a tutti che nelle prime giornate abbiamo rinunciato a: De Feo, Braconi, Milli, Parrinello, ora Pesaresi… Sfido chiunque ad avere un rendimento eccellente senza giocatori di questo calibro. Certe defezioni pesano, ma pian piano stanno tornando tutti".

Sebbene sia tornato il sereno dopo gli ultimi risultati, l’obiettivo è sbloccarsi in casa. "Che ci sia la voglia di vincere al Bianchelli, per regalare una gioia ai nostri splendidi tifosi, è ovvio – prosegue Jacopo Colombo –. Domenica scorsa, contro la Sammaurese, il pubblico rossoblu mi ha davvero colpito, e non mi riferisco al numero dei presenti. Siamo passati in svantaggio, ebbene da quel momento hanno continuato a tifare con ancor più carica ed entusiasmo. Per noi i tifosi sono fondamentali, meritano tanto, e in tutta onestà credo che la squadra abbia regalato loro ottime prestazioni nelle ultime giornate".

Cosa manca ancora alla Vigor per spiccare il volo? Difficile dirlo, ma Jacopo Colombo spera di vedere una formazione più leggera e spensierata. "Il mister è un vincente e saprà infondere al gruppo quella scintilla necessaria per correggere le nostre lacune – continua Colombo –. Cosa manca? Forse un po’ di coraggio o spensieratezza, l’importante è che la squadra si tolga dalla testa pensieri negativi e controproducenti".

Nicolò Scocchera