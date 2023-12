Vigor, ora serve continuità: "Abbiamo tanto carattere"

di Nicolò Scocchera

La vittoria, così tanto bramata, alla fine è arrivata. La Vigor torna dall’Alto Molise con i 3 punti e un bagaglio pieno zeppo di ottimismo. A Vastogirardi i rossoblu di mister Clementi sono riusciti ad imporre il proprio gioco, mostrando evidenti progressi in fase realizzativa. Si è rivista una Vigor concreta, spietata sotto porta e ordinata in fase difensiva. Dopo un periodo di smarrimento legato ad alcuni risultati deludenti, i senigalliesi spazzano via le nubi e tornano a poche lunghezze dalla zona playoff.

Clementi è ripartito dall’atteggiamento, dal carattere messo in mostra poco più di una settimana fa nel secondo tempo della gara contro l’Avezzano. Quella rimonta, tanto avvincente quanto insperata, potrebbe davvero rappresentare uno spartiacque, l’episodio in grado di stravolgere una stagione altalenante. I 3 gol rifilati al Vastogirardi sembrano testimoniare questo cambio di rotta: ma è ancora presto per cantare vittoria.

La compagine molisana e quella vigorina presentano alcune caratteristiche simili. Entrambe prediligono il possesso palla, entrambe dispongono di un ottimo bagaglio tecnico e allo stesso modo rischiano di concedere un po’ troppo in fase difensiva. Le prossime sfide saranno fondamentali per capire se questi progressi saranno confermati al cospetto di squadre di vertice come la Sambenedettese. Prima di pensare all’ultimo derby del 2023 (si giocherà mercoledì 20, ndr) però, i ragazzi di Aldo Clementi dovranno concentrarsi sulla prossima delicata sfida contro il Riccione, un match che varrà tanto in termini di classifica e continuità.

Di sicuro sul "Bianchelli" è tornato il sereno e questo è un ingrediente indispensabile per chiudere l’anno nel migliore dei modi come ricorda Roberto Moroni, il direttore sportivo rossoblu. "Ho apprezzato il carattere della Vigor, siamo scesi in campo senza timore, decisi ad imporre il nostro credo calcistico – afferma il dirigente senigalliese –. Ad ogni modo rimango della convinzione che in alcune occasioni avremmo meritato di più. La vittoria di Vastogirardi ci regala tanto entusiasmo, ma siamo già proiettati alla prossima sfida. Il Riccione è molto più forte di quanto non dica la classifica e servirà la miglior Vigor per vincere l’ultima gara casalinga del 2023".

Dalla finestra di mercato invece non arrivano novità. La società sta monitorando la situazione, l’innesto più probabile è quello di un portiere, un vice Roberto, dal momento che il futuro di Sarti, salvo clamorosi ripensamenti, non è più in maglia Vigor.