Vigor, Pesaresi in gruppo. Contro il Fano ci saranno anche Sarti e Baldini

di Nicolò Scocchera

La Vigor recupera Pesaresi, una gran bella notizia alla vigilia di uno dei match più sentiti dell’anno: il derby contro il Fano. Rientrano anche Sarti e Baldini che hanno smaltito la febbre, nulla da fare invece per Capezzani, Bartolini, Serfilippi, Bucari e Alessandroni, mister Aldo Clementi scioglierà le ultime riserve al termine della rifinitura di questa mattina, ma difficilmente ci saranno piacevoli sorprese. Il tecnico rossoblu non ha alcuna intenzione di spremere Pesaresi, è dunque plausibile immaginare una staffetta con qualche compagno di reparto. Pesaresi, Broso, Kerjota e Balleello, protagonisti di un attacco che avrà l’arduo compito di mettere scompiglio nella retroguardia fanese, eppure c’è un quesito che in molti si sono posti nel corso della settimana: se fosse la partita di D’Errico? Tifosi e società se lo augurano, per il fantasista italo argentino sarebbe un sogno dopo un anno e mezzo di calvario. Infortuni a ripetizione e tanta frustrazione hanno condizionato negativamente la forma e il morale di un giocatore che ha saputo trascinare la Vigor a suon di gol fino alla serie D. In quarta serie però la fortuna gli ha voltato le spalle e ora ha bisogno di una domenica da protagonista per ritrovare il sorriso. Clementi potrebbe dargli una chance e D’Errico dovrà farsi trovare pronto. In settimana si è aggregato al gruppo anche Edoardo Roberto, il portiere ha sciolto il suo rapporto con la Luparense ed è tornato a Senigallia. Il club rossoblu non disdegnerebbe un prestito in qualche società della zona per consentirgli di giocare, allo stesso tempo però alla Vigor serve un portiere a causa del brutto infortunio di Alessandroni. La società sta gestendo la situazione come ricorda il direttore sportivo Roberto Moroni. "Non è facile trovare un giovane portiere in tempi rapidi, stiamo monitorando il mercato, ma ci sono delle tempistiche da rispettare. La presenza di Edoardo dà sicurezza, è e sarà sempre una risorsa importante per noi – afferma Roberto Moroni –. Un eventuale ingresso in campo in maglia Vigor non gli consentirebbe di andare a giocare altrove. Ora pensiamo al Fano e a un derby che dobbiamo onorare al meglio".