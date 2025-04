Vigor Senigallia vs Atletico Ascoli: chi sostituirà Vechiarello?

Alla vigilia del match tra Vigor Senigallia e Atletico Ascoli, la curiosità dei tifosi bianconeri è su chi sostituirà lo squalificato Alejo Vechiarello. La rosa dell’Atletico è ampia per poter scegliere senza troppi sforzi, ma un regista basso di talento come l’argentino è davvero difficile da trovare. Mister Seccardini in settimana ha provato diverse soluzioni, ma deciderà solo poche ore prima del match in programma domani alle ore 15 allo stadio ‘Goffredo Bianchelli’. A quattro giornate dalla fine, Atletico Ascoli e Vigor sono separate solo da due punti con la compagine del patron Graziano Giordani che non ha ancora perso le speranza di agguantare il Fossombrone, staccato di cinque lunghezze’ e prendersi il quinto posto, l’ultimo utile per gli spareggi promozione. Lo scorso anno l’Atletico chiuse al sesto posto dopo una cavalcata incredibile nel girone di ritorno, ma a questo punto del campionato era più indietro in classifica. solo al 9° posto. Quest’anno nonostante la squadra abbia per ora gli stessi punti dello scorso anno, è settima in graduatoria con 40 punti. Insomma, al di la del fatto che manca ancora qualcosa per l’aritmetica certezza di rimanere in Serie D, si può ancora sperare in qualcosa di più. Certo, molto passa per la sfida di domani a Senigallia, dove una vittoria potrebbe già valere la salvezza e magari alimentare le speranze playoff. Non sarà facile anche contro una squadra rinvigorita dalla vittoria esterna a L’Aquila di domenica scorsa. E’ stato l’attaccante della Vigor Gianmarco Gabbianelli a suonare la carica: "Sappiamo quanto è difficile vincere a L’Aquila – ha ammesso sul sito Senigallia Notizie – e siamo stati bravi a farlo, soffrendo. Serviva fiducia e questo successo è stato prezioso. Ora testa all’Atletico Ascoli, che registra due punti di vantaggio rispetto a noi. È un’altra gara fondamentale perché portarla a casa significherebbe stare più tranquilli e vivere le ultime settimane con più serenità. Non abbiamo fatto niente per adesso, dietro le rivali corrono forte e quindi mirino puntato su domenica. I tifosi hanno sempre risposto in maniera positiva, la loro spinta ci darà una grande mano da qui alla fine". Insomma, l’Atletico troverà un ambiente caricato a dovere, ma solitamente i bianconeri in queste situazioni si esaltano e tirano fuori il meglio delle proprie qualità.

Valerio Rosa