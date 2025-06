Villa Valle e Brusaporto: Preparativi per la Nuova Stagione di Serie D

VILLA D’ALMÈ (Bergamo)Le squadre bergamasche che militano in serie D, in attesa di sapere in modo ufficiale in quale raggruppamento saranno inserite, si stanno preparando per la nuova stagione. Prima ancora di conoscere le prossime avversarie, le formazioni orobiche, che l’anno scorso hanno militato nel girone C, sono al lavoro per allestire squadre competitive. È il caso di Villa Valle e Brusaporto, che guardano avanti puntando ancora ai primi posti. Dopo avere raggiunto i play off non sarà semplice ripetersi per i giallorossi, ma la conferma di mister Sgrò rappresenta una prima testimonianza che a Villa d’Almé si vogliono fare le cose sul serio. Particolarmente significativa la permanenza di Matteo Perotti, classe ‘99, che in questi cinque anni in giallorosso è diventato un autentico punto di riferimento. Faranno parte del nuovo gruppo anche il difensore Umberto Ventura (2004) e il portiere Massimiliano Passeri (2005). Ricordato che il Villa Valle punta ad essere protagonista pure fuori dal campo con il progetto “Next Gen Individual“ portato avanti in collaborazione con l’Atalanta, l’altra bergamasca in evidenza è il Brusaporto. Anche i gialloblù proseguiranno con mister Maurizio Tarletti, che potrà contare su elementi come capitan Stefano Selvatico (‘89), il centrocampista Federico Chiossi (‘99) e i difensori Leonardo Caferri (‘02) e Giorgio Piacentino (‘97).

Per il resto, in attesa di verificare le mosse della matricola Mapello (che ha annunciato di avere unito le forze con il Ponte San Pietro), si segnalano novità in panchina per la Real Calepina, dove non è rimasto Espinal, che sarà sostituito da Inacio Ioelson (pronto per lui il ‘97 Matteo Brero), e per il Caravaggio che, nonostante la salvezza conquistata ai play out, non continuerà con Giovanni Mussa, ma si affiderà a Nicola Valenti. Da segnalare che anche il Caravaggio, retrocesso dopo lo spareggio con i rossoblù, aprirà un nuovo ciclo tecnico, passando da Andrea Rota a Marco Bolis, che lo scorso anno in Eccellenza ha vinto tutto con il Rovato Vertovese.

Luca Marinoni