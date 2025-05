Villa Valle fermato dall'Adriese: addio ai playoff di Serie D

La corsa del Villa Valle ai playoff di Serie D si ferma in semifinale. Contro una Adriese solida e concreta, la squadra di Marco Sgrò (nella foto), fresco di prolungamento del contratto, non riesce a far valere il fattore campo e il miglior piazzamento in classifica e si deve arrendere 2-0 al deciso allungo nella ripresa dei veneti. Sin dai primi minuti la sfida si fa accesa e combattuta da entrambe le contendenti che vogliono confermare le rispettive qualità. I giallorossi si rendono insidiosi con Beretta e Torri, mentre gli ospiti rispondono con Pinton e Gnago. Entrambe le difese, comunque, fanno buona guardia e il primo tempo si chiude a reti bianche, assegnando alla ripresa il compito di incoronare la finalista. I bergamaschi partono bene, ma all’11’ arriva l’episodio che cambia il copione della gara, con il veloce Gnago che anticipa la difesa orobica e trafigge Offredi.

Punto nell’orgoglio, il Villa Valle si spinge in avanti e aumenta i suoi sforzi alla ricerca del pareggio che potrebbe riportare la qualificazione verso i giallorossi. Nonostante il passare dei minuti, la retroguardia dell’Adriese non commette errori e Vadjunec, quando viene chiamato in causa, si fa trovare sempre trovare. I giocatori di mister Sgrò aumentano la loro pressione, ma, così facendo, si espongono alle folate offensive della formazione di Vecchiato che al 37’ prenota la qualificazione con Ejesi, abile a siglare il raddoppio che vanifica anzitempo il generoso finale dei locali. La gara si chiude pertanto con il successo dei veneti, che possono proseguire la loro corsa, mentre per il Villa Valle giunge il momento dei bilanci di una stagione che ha visto comunque Offredi e compagni tra i protagonisti dall’inizio alla fine.

VILLA VALLE-ADRIESE 0-2 (0-0). Marcatori: 11’ st Gnago; 37’ st Ejesi.

Luca Marinoni