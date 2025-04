Villafranchese batte Monzone 2-0 e accede alla finale play-off

MONZONE 0 VILLAFRANCHESE 2

MONZONE: Cecchini G., Franchini (79’ Galeazzi), Berrettieri, Sacchetti, Mastorci L. (64’ Marchi), Michelucci, Castellotti E. (75’ Rodriguez), Gerali, Ceccarelli (81’ Mastorci A.), Conti G. (73’ Arcangeli P.), Moisè. All. Fini

VILLAFRANCHESE: Liccia, Conti M., Conti S. (69’ Mandaliti), Caroli, Ciuffani, Malatesta (74’ Marchionna), Manganelli, Ortelli, Pettazzoni, Gneri (37’ Branca, 82’ Sordi), De Negri (79’ Formentini). All. Conti G.

Arbitro: Avelardi di Livorno

Marcatori: 41’ De Negri, 64’ Branca

MONZONE – Al termine di una partita scoppiettante e davanti a una grandissima cornice di pubblico è la Villafranchese a centrare la finale play-off. Il match entra subito nel vivo con Gneri che gira di poco alto. Trenta secondi dopo si registra il gran tiro da 25 metri di Conti con Liccia che salva il risultato, togliendo la palla sotto il sette. Passano due minuti e su cross di Pettazzoni arriva la deviazione insidiosa al volo di Manganelli. Sull’altro fronte Moisè e Ceccarelli provano a rendersi pericolosi. Al 20’ il Monzone recrimina per un penalty non concesso. Al 41’ quando De Negri lascia partire una gran botta che s’insacca sotto la traversa alle spalle dell’incolpevole Cecchini G. Nella ripresa al 64’ Branca approfitta di uno svarione difensivo dei locali e tutto solo in area raddoppia. Poi sale in cattedra Liccia. Al 63’ interviene prontamente sulla bellissima punizione di Conti e poi si supera All’82’ Formentini non trova il colpo del tre a zero.

Ilaria Gallione