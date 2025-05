Villafranchese e Gianluca Conti si separano dopo i playoff: nuovi progetti in vista

Centrare i playoff e poi dirsi addio. Si interrompe, dopo due stagioni, il rapporto tra la Villafranchese e l’allenatore Gianluca Conti. La società ha salutato il tecnico con un post sui social in cui lo ha ringraziato per i risultati ottenuti, il sesto posto nella stagione 2023-24 e l’accesso agli spareggi-promozione al termine di questa stagione, e per aver valorizzato diversi giovani del vivaio giallonero.

Conti ci ha confermato il congedo dal club diretto da Diego Giacopinelli. "Una decisione – afferma – legata a miei motivi personali. Sono tranquillo, con la società abbiamo parlato con calma, senza nessun problema".

Ma si è preso il cosiddetto anno sabatico? "No, non lo so. Devo valutare alcune cose, però per impegni personali non riuscivo più a farlo lì. Ora mi riposo, ricarico le batterie perché quando gli allenatori arrivano ad aprile-maggio hanno bisogno di staccare. E poi vediamo".

"Ha già ricevuto offerte? "Sì. Da quando alleno, e ormai sono 22 anni, non ho mai avuto problemi a trovare squadre. Mi hanno sempre chiamato, mi stanno chiamando, però non le sto prendendo in considerazione. Mi voglio riposare un po’ e dedicare più tempo alla famiglia".

Ma con il presidente come vi siete lasciati? "Col presidente sono in buonissimi rapporti, è un amico. Tutti e due siamo stati diretti e non abbiamo mai avuto problemi nel parlarci chiaro. Insomma, con Giacopinelli rimane comunque un buonissimo rapporto, che è ciò che deve esistere fra due persone corrette".

Adesso che si è aperta la crisi della guida tecnica si guarda a risolverla in tempi brevi. Nelle ultime ore hanno preso a circolare con una certa insistenza i nomi dei probabili sostituti: nella lista del presidente in stretto ordine alfabetico ci sono i nomi di Stefano De Angeli, Mirco Fanan, Massimiliano Fornesi e Daniele Magnani, tecnici giovani che dovranno riconoscersi nel nuovo progetto di Giacopinelli. "Un nuovo progetto – spiega il nocchiero giallonero – che metterà al centro la valorizzazione dei migliori talentini del nostro settore giovanile. Il budget sarà più limitato e la rosa avrà un’ossatura di calciatori con un’età media più bassa, ma al tempo stesso potrà fare affidamento su profili esperti quali Caroli, Liccia, Manganelli e Ortelli". Decisive saranno le prossime ore.

