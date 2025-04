Villafranchese pronta per la sfida decisiva contro il Migliarino

"Nella serata di ieri sera la Villafranchese si è rituffata al “Bottero“ per preparare la sfida di domenica su campo neutro (domenica al Raffi di Romagnano ore 16) contro il Migliarino. Un appuntamento a cui i gialloneri si avvicinano con ottimismo, con una situazione fisica piuttosto confortante ma nello stesso tempo consapevoli di avere a disposizione un solo risultato a disposizione: la vittoria anche se il primo posto nella lunga sfida dei playoff non assicura al primo colpo la promozione. Infatti, il passaggio al palco della Prima Categoria è legato al numero delle squadre del Gran Ducato che retrocederanno dalla Serie D all’Eccellenza, numero di assunzioni che potrebbero lievitare nel caso di eventuali fusioni. Considerazioni quelle sopra scritte che non intaccano minimamente tutto l’ambiente dell’ambiente giallonero che ha iniziato la settimana con un unico obiettivo: quello di mantenere la serenità e la concentrazione in previsione dell’ultima sfida, quella decisiva per la conquista della Prima Categoria.

All’interno e all’esterno dell’ambiente Villafranchese si respira la giusta tensione e su questo il presidente Diego Giacopinelli conferma: "Si tratta di sei giorni particolari e tutti siamo consapevoli che dobbiamo cercare di non avere distrazioni perché la posta è altissima. È vero probabilmente non ci sarà Conedera, ma sono convinto che chi sarà chiamato a sostituirlo non lo farà rimpiangere e poi rientra in squadra Bresciani che ha scontato il turno di squalifica, prospetto di spessore molto utile alla causa". Una considerazione sulla partita vinta in casa dei cugini del Monzone... "Lo abbiamo battuto, ma debbo dire che il successo contro i biancorossi è importante in proiezione bella. Mi spiego, in campo c’era una squadra tosta che ci ha impegnato e averla superata a domicilio oltre che ad essere motivo d’orgoglio e al tempo stesso conferma che noi siamo in salute".

Ebal