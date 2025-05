Villafranchese sfida il Migliarino per il sogno promozione in Prima Categoria

Se la Villafranchese vorrà centrare il minipassaporto (vedi ripescaggi) per la Prima Categoria, domani pomeriggio dalle 16, sul neutro di Romagnano dovrà necessariamente strappare una vittoria contro il Migliarino. I pisani dopo aver concluso la regular season al terzo posto della classifica hanno dalla loro due dei tre risultati a disposizione per aumentare le percentuali di staccare il biglietto che porta sul palco superiore. La squadra giallonera che vive all’ombra di san Francesco, per alimentare il sogno di promozione e per preparare al meglio la sfida odierna, ha passato una settimana allenandosi e provando schemi con grande ottimismo. "E’ una partita unica – ha detto il vice capitano Manganelli – che dovremo giocare con la massima attenzione, concentrazione e convinti delle nostre potenzialità".

"Domani – dice mister Conti –, sarà una gara difficile, dove i dettagli faranno la differenza, nelle loro fila hanno il capo cannoniere del campionato (Aufiero, ndr), inoltre sono molto bravi in quel reparto. Noi e per fortuna non dobbiamo fare calcoli ma solo andare per vincere la partita, ci siamo preparati al meglio per farlo, ieri sera abbiamo provato alcune cose, solo a poche ore dalla partita deciderò la formazione da mandare in campo".

Per quanto riguarda la probabile formazione che scenderà al “Raffi“ di Romagnano il tecnico dei gialloneri Conti non potrà contare sulla presenza di Iorfida, Gneri alle prese con noie al motore, non ci sarà anche Niccolò Conedera, sull’ex giovanili della Sampdoria e Pontremolese, stando agli spifferi di mercato si è aperta una corsa, per ora ad ostacoli, per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante proprietario dei propri destini. Per il resto la formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella che domenica scorsa nella prima semifinale playoff ha sconfitto a domicilio il Monzone. Liccia, Conti M., Caroli, Mandaliti, Ciuffani, Malatesta, Bresciani, Manganelli, Ortelli, Pettazzoni, De Negri.

Ebal.