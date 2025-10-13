Vince Bucchi nel duello con la storia. Meglio dell’Arezzo di Somma che volò in B

di Andrea LorentiniAREZZOIn attesa del primo, vero, scontro diretto della stagione di domenica prossima a Ravenna, c’è un dato che alimenta le speranze e dà la misura di quanto stia andando forte l’Arezzo. La squadra di Bucchi, dopo le stesse giornate, nove, ha conquistato più punti di quella di Somma che al termine del campionato 2003/2004 ottenne la promozione in serie B.

Ventiquattro quelli conquistati nel torneo attuale contro i 22 messi insieme allora. Il bilancio di Bucchi conta 8 successi e una sconfitta, mentre il gruppo di Serafini e compagni aveva fatto risultato pieno 7 volte, cui aggiungere un pari e una sconfitta. Chiosa e compagni hanno sempre vinto in trasferta.

Un primato da condividere con l’Ascoli, l’unica altra squadra che fuori casa ha un percorso netto. Tornando al confronto con l’ultimo Arezzo promosso in B, i numeri complessivi delle due squadre sono simili: 16 gol segnati e 5 subìti nel 2003, 17 all’attivo e 6 al passivo adesso. Nel 2003 erano andati a bersaglio 4 giocatori (Abbruscato 6 gol, Serafini 5 gol, Gelsi 4 gol, Vendrame un gol), nel 2025 hanno trovato la rete in 7 (Tavernelli 4 gol, Pattarello e Varela 3 gol, Chierico e Ravasio 2 gol, Renzi e Cianci un gol più un’autorete). Scendendo ancora più nel dettaglio delle reti fatte ci si accorge che il gioco della squadra di Somma era finalizzato prevalentemente dal centravanti e dal trequartista che agiva in appoggio della prima punta.

Dei 16 gol ben 11 furono messi a segno dalla coppia Abbruscato-Serafini, i due terminali più offensivi nel 4-2-3-1 del tecnico di Latina. Nell’Arezzo di Bucchi, invece, sono sopratutto gli esterni offensivi ad esaltarsi e ad essere messi nelle condizioni di concludere a rete.

Una filosofia che trova coerenza nei dati. Dei 17 gol all’attivo 10 portano la firma delle tre ali d’attacco Tavernelli, Pattarello e Varela, mentre la percentuale di realizzazione dei centravanti (Cianci e Ravasio) è ferma a 3. Non è un caso che nel 4-3-3 dell’allenatore romano gli esterni del tridente giochino a piedi invertiti per sfruttare le loro qualità di potenza, dribbling e tecnica per convergere e andare a tiro o cercare la combinazione con il centravanti o la mezz’ala per entrare in area di rigore.

Per quanto concerne il notiziario, gli amaranto riprenderanno la preparazione domani pomeriggio all’antistadio "Mario Lebole" quando si inizierà a mettere nel mirino la trasferta di Ravenna.

Alla ripresa sarà assente Renzi che verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità del nuovo problema muscolare che lo ha costretto ad uscire contro il Gubbio appena prima dell’intervallo.

Il classe 2004, purtroppo, non è nuovo a stop di natura muscolare che ne hanno un po’ frenato la continuità anche nella passata stagione. Infine, questa settimana potrebbe essere quella buona per la firma sul rinnovo di contratto del difensore Gigli.

La negoziazione tra le parti è avviata da tempo e c’è ottimismo per concludere positivamente la trattativa. Il centrale di Genzano dovrebbe allungare il suo legame fino al giugno 2027.