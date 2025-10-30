Vince il K Sport con il gol di Sylla. Matelica sconfitto all’ultimo secondo

K SPORT

1

MATELICA

0

MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Camilloni, Notariale, Dominici, Carta, Mistura (44’ st Sylla), Torelli, Paiardini (31’ st Carriero), Broso, Peroni, Sollaku (31’ st Rivi). All. Protti.

MATELICA: Ginestra, Tempestilli, Merli, Bucari, Mengani N., Sanchez Montilla, Mengani E., Tomas Caleir, Bartilotta (1’ st Bianchi), Pedrini, Uncini (39’ st Giuli). All. Ciattaglia.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Rete: 45’ st Sylla.

L’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza sorride al K Sport Montecchio Gallo che proprio all’ultimo minuto della gara segna il gol che decide la partita. Il primo tempo scorre con i padroni di casa che conducono le danze subendo però qualche buona sortita ospite innescata dal bravo Pedrini, tra i migliori in campo. Intorno alla mezz’ora le due più grandi occasioni del primo tempo, la prima è a favore dei padroni di casa con Camilloni che servito in area da Carta calcia fuori da buona posizione; poi arriva la risposta ospite che porta la firma di Bartilotta, il giocatore si libera al limite dell’area ma la sua conclusione viene fermata dal palo.

La ripresa non è ricca di occasioni ed a spuntarla è la formazione allenata da Protti con il baby Sylla che al novantesimo imbeccato in area da un cross di Torelli sferra la zampata vincente per battere l’eterno Ginestra. Il primo roun è così a favore del K Sport, per il passaggio del turno c’è da attendere mercoledì 12 novembre quando a Matelica si giocherà il match di ritorno