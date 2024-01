Vince la capolista. Doppietta di Iori e Matelica vola. L’Aurora Treia deve inchinarsi

Aurora Treia

0

Matelica

2

AURORA : Cartechini, Marchetti, Armellini, Petruzzelli, Filacaro, Palazzetti, Capradossi ( 85’ Cardinali), Ghannaoui (64’ Capponi), Ferreyra, Pucci, Cervigni. All.: Moretti.

MATELICA: Ginestra, Gobbi, Merli, Aquila, Lapi, Ferretti, Stroppa (55’ Catalani), Scotini (73’ Gubinelli), Iori (90’ Anastasi), Jachetta (55’ D’Errico), Paradisi. All.: Paolo Passarini.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 23’ e 75’ Iori.

Il match inizia con un buon ritmo ed al 6’ l’Aurora recrimina subito un penalty per un possibile contatto nell’area tra Gobbi e Armellini: l’arbitro lascia giocare. Il vantaggio ospite al 23’: Iori approfitta di una sbavatura difensiva e centra la porta con un gran tiro da oltre 20 metri. Nella ripresa l’Aurora è più determinata. Al 58’ Pucci batte una punizione dalla sinistra, Ginestra si lascia sfuggire il pallone che viene spazzato in corner. Al 63’ Ginestra si supera sulla conclusione ravvicinata di Filacaro. Al 75’ la capolista raddoppia: Merli pennella un cross per Iori che batte Cartechini con una grande girata. I giocatori dell’Aurora vanno a protestare per un presunto tocco di mano di Gubinelli avvenuto in area. All’82’ Cartechini nega il gol a D’Errico.