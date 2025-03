Vince l’Elpidiense Cascinare. Situazione complicata per il fanalino Cluentina

ELPIDIENSE

2

CLUENTINA

1

ELPIDIENSE : Tomba, Salvati, Foresi, Conte, Calvagni (30’st Di Donato), Cannoni, Tempestilli (20’st Trinetta), Recchioni, Cingolani (46’st Amadio), Marozzi, De Martino (30’st Marcelli). All. G. Cannoni.

CLUENTINA: Rocchi (48’ Scoppa), Torresi, Bosetti (18’st Ibii), Trobbiani (1’st Montecchiari), Menghini, Pagliarini, Trosce (46’st Cappelletti), Camilloni, Monserrat, Mancini, Giaconi. All. Travaglini.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 40’ Cingolani, 31’st Marozzi, 33’st Monserrat.

Sconfitta nello scontro salvezza per la Cluentina che perde in casa dell’Elpidiense Cascinare. Situazione di classifica complicata per i maceratesi, ancora ultimi a due gare al termine della stagione. Alla mezz’ora ci provano i locali con Calvagni, ma Rocchi blocca. Poco dopo protagonista il portiere ospite, con una gran parata su Cingolani. Al terzo tentativo l’attaccante di casa non sbaglia e batte il portiere portando in vantaggio L’Elpidiense Cascinare. Nella ripresa i calzaturieri raddoppiano con il gran gol di Marozzi dalla distanza. La Cluentina non si arrende e nel finale prova a riaprire la sfida con Monserrat che accorcia le distanze, ma non basta. Ora servirà un miracolo alla squadra di Travaglini per restare in Promozione.