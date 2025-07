Vincenzo Di Santo nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana

Arezzo, 01 luglio 2025 – Vincenzo Di Santo è il nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana. Entra quindi nello staff tecnico guidato da mister Marco Becattini, in vista della stagione sportiva 2025–2026. Classe 1968, originario di Roma e residente nel Valdarno dal 1997, Di Santo è una figura ben nota e apprezzata nel panorama calcistico del territorio valdarnese. Da anni punto di riferimento per la formazione dei portieri, ha costruito una carriera solida e costante, sia come calciatore che come tecnico. Durante il suo percorso da giocatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Piandiscò, Bucine e Soci, conquistando da protagonista cinque titoli di campionato nel ruolo di portiere.

Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso una lunga esperienza come preparatore dei portieri, ruolo che ricopre ormai da 17 stagioni con dedizione e professionalità. Ha collaborato con numerose società della zona: Incisa, Rignanese, Figline, e successivamente Castelnuovese, dove approdò nell’agosto 2014. Dopo questa parentesi, è tornato a Figline, rimanendovi per sei stagioni consecutive. Dal 2022 ha lavorato alla Sangiovannese, dove ha ricoperto lo stesso incarico fino al termine della scorsa stagione. Di Santo porterà in biancorosso la sua esperienza, la sua competenza tecnica e la sua passione per un ruolo tanto specialistico quanto decisivo. Si occuperà della preparazione dei portieri della prima squadra e del settore giovanile, con un lavoro mirato, continuo e altamente professionale.

“Il ruolo del preparatore dei portieri è importante perché si lavora esclusivamente sullo specifico del ruolo - ha detto Di Santo - È fondamentale instaurare un rapporto quasi fraterno con il proprio portiere, essergli vicino in tutte le situazioni e accompagnarlo in un percorso di crescita costante, soprattutto quando si tratta di ragazzi giovani. Bisogna metterci tutta la nostra esperienza. La preparazione fisica è essenziale, ma quella mentale lo è ancora di più. Sono felice di arrivare a Terranuova, dove trovo una realtà già strutturata e solida. Ho già avuto modo di collaborare con mister Becattini in passato. Non vedo l’ora di ricominciare.”

L’ASD Terranuova Traiana, intanto, ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale tempo per tempo dell’accordo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori, già facenti parte la rosa della prima squadra 2024-2025: Lapo Morandi (2003, portiere), Alessandro Bega (1994, difensore), Tommaso Cappelli (2004, difensore), Anicet Grieco (2005, difensore), Alessandro Petrioli (2003, difensore), Alessandro Stopponi (2005, difensore, fine prestito), Luca Lischi (1996, centrocampista), Leonardo Dini (2006, centrocampista, fine prestito), Tommaso Palazzini (2006, centrocampista, fine prestito), Niccolò Iacomoni (2007, attaccante), Alessandro Zhupa (2005, attaccante, fine prestito).