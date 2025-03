Vincono gli ospiti. Cluentina, passo falso contro l’Azzurra Sbt

CLUENTINA 0 AZZURRA SBT 2

CLUENTINA: Rocchi, Giaconi, Torresi, Trobbiani, Testiccioli, Pagliarini, Camilloni (15’ st Cappelletti), Giordani (18’ st Troscé), Pierantoni (12’ Monserrat), Mancini, Ibii Ngwang. All.: Travaglini.

AZZURRA SBT: Shiba, Crementi (45’ st Piunti), Pasquali, Manoni, Cameli, Carminucci, Schiavi, Rossi, De Panicis (45’ st Igbinokhuahe), Bolzan (25’ st Massi), Palladini (45’ st Tommasi). All.: Morelli.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Reti: 22’ aut. 41’ st De Panicis.

L’Azzurra Sbt approccia con aggressività il match e si rende pericolosa al 6’ (conclusione dal limite di Bolzan di poco alta) e al 9’ (Schiavi da fuori area e gran deviazione di Rocchi in corner); la Cluentina risponde con Mancini la cui conclusione è respinta da un difensore sulla linea di porta (16’). Al 22’ ospiti in vantaggio: la palla carambola tra Manoni e Testiccioli con quest’ultimo che devia involontariamente in rete. Nel finale gli ospiti raddoppiano con l’assistente che alza la bandierina, ma l’arbitro convalida la rete.