Vincono le difese. Corridonia e Mogliano non pungono

BORGO MOGLIANO

: Pettinari, Bordi, Marinelli, Cartechini, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (18’st Bellesi), Bedetta (18’st d’Angelo), Ogievba (26’st Ghannaoui), Atzori, Pucci. A disp.: Mazzocca, Antolini, Mitillo, Borra, Marcellino. All.: Martinelli.

BORGO MOGLIANO: Conti, Ismaini, Mazzetti Valerio (36’st De Angelis), Ruani, (28’st Bontempo) Appignanesi, Sako, Mongiello (41’st Staffolani), Castelli, Curzi Elia, Zeqiri (20’st Verdicchio), Mazzetti Michele: A disp.: Curzi Leonardo, Quintili, Benigni, Andreozzi. All. Eleuteri.

Arbitro: Esposto di S. Benedetto.

Note: espulso al 10’st Pucci

È stata una partita noiosa e povera di spunti. Il Corridonia, specie nel primo tempo, ha tenuto sempre in mano il pallino del gioco, ma è stata una supremazia sterile. Nel secondo tempo, dopo l’espulsione di Pucci, il Borgo Mogliano si è fatto più intraprendente, ma alla fine il portiere Pettinari non è mai stato seriamente impegnato. Per il Corridonia visto oggi sarebbe utile un attaccante di peso i attesa del rientro di Verini.

Quintino Pieroni