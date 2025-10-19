Vincono le difese. È pareggio tra Corridonia e Azzurra Mariner

0

AZZURRA MARINER

0

Pettinari, Bordi, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (41’st Marinelli), Bedetta Nicola, Merzoug (26’st Ogievba), Pucci, Atzori (38’st D’Angelo). All.: Martinelli.

AZZURRA MARINER: Coccia, Nicolosi, Devito, Colletta, Napolano, Schiavi, Verdesi (6’st Cofini), Rossi, Machado (10’st Bonifazi), De Panicis, Panza (6’st Cameli). All.: Morelli.

Arbitro: Serenellini di Ancona.

La squadra di Martinelli teme l’avversario sceso al Martini forte di una classifica di tutto rispetto. Il Corridonia impronta l’incontro sulla prudenza, non disdegnado di far male di rimessa. È una partita combattuta, ma abbastanza povera di emozioni. Nel primo tempo si registra una sfuriata iniziale degli ospiti a cui rispondono i locali. La ripresa è molto più ricca di spunti, con conclusioni di Merzoug e Salvatelli. L’unico impegno serio per il portiere Pettinari è sulla conclusione di Cameli a cui si oppone molto bene. Il triplice fischio alla fine accontenta le squadre.

Quintino Pieroni