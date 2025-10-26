Vincono le difese. Pareggio tra Camerino e Porto Sant’Elpidio

0

PORTO SANT’ELPIDIO

0

: Bartoloni, Barilaro, Corazzi (25’ st Maccioni), Ferretti, Di Luca, Scotini, Cicci (43’ st Carnevali), Gubinelli (32’ st Martellucci), Frinconi, Jachetta (35’ st Raponi), Marchionni. All. Giacometti.

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Luccerini, Donzelli (11’ st Del Rosso), Magliulo, Vallasciani T., Cerquozzi, Smerilli, Macchini (7’ st Algarbe), Venturim (14’ st Vallasciani I.), Ioele (14’ st Milozzi), Mannozzi, Amici (28’ st Gattafoni). All. Mengoni.

Arbitro: Chenouf di Pesaro.

Partita giocata con un atletismo elevato per merito di entrambe le compagini. Nella squadra ospite bene il capitano Mannozzi, forse migliore di giornata, Cerquozzi e qualche bel tentativo di Macchini servito dai compagni in un paio di occasioni ma con Bartoloni sempre pronto a porta. Sul finire del primo tempo il Camerino andrà meglio in fase offensiva dove il tridente Marchionni, Jachetta e Frinconi, con gli ultimi due a scambiarsi più volte di posto, trovano anche una possibilità con Gubinelli che però sbaglia. Dopo la ripresa quasi nulla da segnalare con il Camerino che cala molto in attacco. Un occasione per parte con Cicci di testa che sbaglia per i ducali e ancora Mannozzi per l’Atletico, che in questo parziale gioca meglio degli avversari.