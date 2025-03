Viola Club Castelnuovo Garfagnana: l’iniziativa. Due bimbi "mascotte» al "Franchi»

Una bella giornata tutta viola per due undicenni, Luigi Torriani di Barga e Gioele Paolini di Cascio di Molazzana (foto) che sono entrati allo stadio "Franchi" di Firenze con i giocatori di Fiorentina-Genoa, loro con l’amata maglia viola, tenendo per mano due importanti giocatori rossoblu liguri. Luigi accompagnava De Winter (che, poi, ha segnato anche un gol) e Gioele era con Pinamonti, speranza anche in chiave azzurra per la Nazionale.

I due undicenni condividono la passione per il calcio e giocano insieme nel Ghiviborgo e, naturalmente, tifano per la squadra gigliata, com’è tradizione nelle loro due famiglie. Luigi e Gioele sono stati accompagnati dai rispettivi padri, Michele Torriani e Mario Paolini, tifosissimi della Fiorentina e soci storici del Viola Club Castelnuovo, presieduto da Marsilio Bresciani. Hanno assistito alla vittoria della Fiorentina 2-1 dal parterre di tribuna, insieme ai figli, una volta rientrati dal campo. Per i due ragazzi una bella esperienza e, in più, in regalo il completino viola della serie "A" indossato nel pre-partita. Da parte delle famiglie Torriani e Paolini un grazie di cuore al presidente del Viola Club Castelnuovo, Marsilio Bresciani, per l’opportunità avuta.

Dino Magistrelli