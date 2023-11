Viola con tante assenze. Il ds Gigli: "Il Montefano ha centrato un bel pareggio. L’Urbino è una delle squadre più forti del torneo»

"A Urbino abbiamo guadagnato un punto". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, tira le somme di una partita che aveva visto i viola portarsi sul doppio vantaggio. "Il bilancio – spiega – è positivo perché dall’altra parte del campo c’era un avversario forte, che può contare su uno dei migliori organici del torneo. È una squadra che ha un allenatore preparato che mette molto bene le squadre in campo". Magari sul doppio vantaggio ci si sarebbe potuto attendere un qualcosa in più. "L’ideale sarebbe stato andare al riposo avanti di due reti, invece loro hanno accorciato le distanze e quasi a inizio della ripresa hanno pareggiato". Da quel momento l’Urbino ha spinto. "Sulle ali dell’entusiasmo hanno cercato il sorpasso, da segnalare un paio di ottimi interventi del nostro portiere Simone David, poi ci siamo sistemati e creato qualche problema agli avversari". C’è da rimarcare un altro fattore: i giocatori sono riusciti a non far rimpiangere le assenze di Morazzini, Alla, Palmucci, Morazzini e dello squalificato Guzzini. Non è ancora finito il tempo di esami per il Montefano, dopo Maceratese e Urbino la formazione allenata da Nico Mariani dovrà vedersela con la Civitanovese, domenica alle 14 il calcio d’inizio al Tubaldi di Recanati. "Un altro big match che giocheremo in trasferta. Le ultime due gare ci hanno ribadito le difficoltà del campionato, ogni volta ci stiamo preparando bene senza lasciare nulla al caso. Siamo contenti di avere una buona rosa lunga che ci ha permesso di sopperire alle assenze".