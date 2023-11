Violenza sulle donne. Giocatori in campo con un segno rosso disegnato sul volto

La Robur, ieri, è scesa in campo per vincere. Ma lo ha fatto anche con la volontà di schierarsi contro la violenza sulle donne. I giocatori e gli arbitri sono scesi in campo con un segno rosso disegnato sul volto, mentre lo speaker dello stadio di Rufina ha letto un lungo messaggio di condanna a questa terribile piaga sociale che dal 2 gennaio a oggi ha registrato qualcosa come 106 vittime. Il Siena si è unito al grido ‘basta’ già da sabato, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: i bianconeri hanno incontrato una delegazione dell’associazione Pubblica Assistenza Val D’Arbia. Sabato prossimo una rappresentanza della stessa associazione sarà ospite della società bianconera al Berni di Badesse per la partita Siena-Castiglionese, con l’obiettivo di commemorale tutte le vittime, tutte le donne annientate dalla violenza.